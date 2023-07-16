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۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۹:۵۹

دفترچه انتخاب رشته منتشر شد؛

انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ آغاز شد

انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ آغاز شد

با انتشار دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲، فرآیند انتخاب رشته برای داوطلبان مجاز از امروز ۲۵ تیرماه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ روز گذشته ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ به صورت کارنامه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

انتخاب رشته برای داوطلبان مجاز از امروز یکشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ آغاز شده است و داوطلبان مجاز تا ۲۷ تیرماه فرصت دارند نسبت به انتخاب کدرشته محل های مربوطه اقدام کنند.

آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ در روزهای ۴ و ۵ خردادماه ۱۴۰۲ برگزار شده است و تعداد ۶۹ هزار و ۷۶۵ نفر داوطلب در این دوره از آزمون ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 5837513

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