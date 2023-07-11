  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد:

اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی تا پایان هفته

اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی تا پایان هفته

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ تا پایان هفته جاری خبر داد.

دکتر محمدمهدی نوروزشمسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ احتمالاً تا روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ به صورت کارنامه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می‌شود.

وی افزود: پس از اعلام نتایج اولیه، انتخاب رشته برای داوطلبان مجاز از هفته آینده آغاز می‌شود.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ در روزهای ۴ و ۵ خردادماه ۱۴۰۲ برگزار شد. تعداد ۶۹ هزار و ۷۶۵ نفر داوطلب در این دوره از آزمون ثبت نام کرده اند.

پس از برگزاری آزمون، کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ۷ خرداد و کلید نهایی ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

کد مطلب 5833571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها