اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی تا پایان هفته

دکتر محمدمهدی نوروزشمسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ احتمالاً تا روز چهارشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ به صورت کارنامه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام می‌شود.

وی افزود: پس از اعلام نتایج اولیه، انتخاب رشته برای داوطلبان مجاز از هفته آینده آغاز می‌شود.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ در روزهای ۴ و ۵ خردادماه ۱۴۰۲ برگزار شد. تعداد ۶۹ هزار و ۷۶۵ نفر داوطلب در این دوره از آزمون ثبت نام کرده اند.

پس از برگزاری آزمون، کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی ۷ خرداد و کلید نهایی ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.