۷۰۰ میلیارد تومان برای اصلاح شبکه آبرسانی ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام صبح روز یکشنبه به‌صورت سرزده از شرکت آبفای استان ایلام بازدید و در جریان اقدامات و امورات این شرکت قرار گرفت.

وی در این برنامه از واحدهای مختلف این شرکت بازدید کرد و خواستار بررسی میزان پِرتی آب، میزان مصرف بخش‌های مختلف خانگی، صنعتی و تجاری شهر ایلام شد.

نماینده عالی دولت در استان ایلام در این بازدید با تاکید بر تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به امورات و خواسته‌های مردمی، افزود: خدمات‌دهی بی‌وقفه به مردم باید نصب‌العین همه‌ی مدیران باشد و مشکلات پرتی آب و تامین آب تمام‌وقت و متوازن برای تمامی مناطق شهر در دستور کار قرار گیرد.

استاندار ایلام با اشاره به مشکلات تنش آبی در شهر به علت فرسودگی شبکه آب‌رسانی و پرتی آب، بیان داشت: در تماس تلفنی با وزیر نیرو، مشکلات تنش آبی شهر ایلام به استحضار ایشان رسید و محرابیان وزیر نیرو قول مساعد دادند اعتبارات مورد نیاز برای اصلاح شبکه آبرسانی شهر ایلام تامین شود.

وی در جریان این بازدید همچنین با اشاره به تنش آبی در برخی از مناطق شهر ایلام تاکید کرد: آبرسانی به مناطق مختلف شهر ایلام تا اصلاح شبکه آب‌رسانی باید متوازن و یکسان باشد.

گفتنی است حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برای اصلاح شبکه آبرسانی شهر ایلام نیاز است.

لازم به ذکر است به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان طبق برآوردها و محاسبات، سرانه مصرف آب هر نفر در شهر ایلام در شبانه‌روز ۳۲۰ لیتر است که میانگین سرانه مصرف آب هر نفر در کشور ۱۵۰ لیتر است.