به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ابوالفضل باقری فرد گفت: معیار اصلی انتخاب اعضای هیئت علمی، صلاحیت علمی و اخلاقی بوده و نه سلائق سیاسی و جناحی ، به گونه ای که چنین سعه صدری در انتخاب آنها حتی در دوره های قبل هم وجود نداشته است.

وی عنوان کرد: اساتید و هیئت علمی دانشگاه ها، یکی از مهم ترین ارکان پیشرفت کشور هستند و تسویه حساب های سیاسی و جناحی در خصوص آنها صحت ندارد.

باقری فرد بیان کرد: حدود ۳ هزار نفر عضو بورد در رشته های مختلف در وزارت بهداشت حضور دارند که از بهترین سرمایه های علمی کشور و پشتوانه برنامه های حوزه سلامت هستند و نگاهی گذرا به اسامی این افراد نشان می دهد که معیار اصلی انتخاب آنها صلاحیت علمی و اخلاقی بوده و نه سلائق سیاسی و جناحی، به گونه ای که چنین سعه صدری در انتخاب آنها حتی در دوره های قبل هم وجود نداشته است.

وی خاطر نشان کرد: آیین نامه بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاهها هیچ گونه تغییری نسبت به سنوات قبل نداشته و ادامه فعالیت این عزیزان به شرط حضور فعال در عرصه های علمی و پژوهشی با حفظ شئون و ارزش های اخلاقی، اسلامی و انقلابی همچنان ادامه دارد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تصریح کرد: علارغم وجود برخی شایعات بی اساس در خصوص حذف چهره های علمی از دانشگاه ها و گروه های بورد، این سرمایه های علمی کشور در آرامش کامل و کمال امنیت مشغول انجام وظائف محوله در امر آموزش و پژوهش هستند.