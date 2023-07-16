توافق برای ترمیم و پایدارسازی دائمی دیواره ساحلی شهر «معمولان»

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه نشست مشترک گسترش همکاری‌های دوجانبه کاربردی و پروژه محور معاونت‌های طرح و توسعه و برنامه‌ریزی شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان در دانشگاه لرستان برگزار شد.

در این نشست که در راستای تداوم نشست‌های قبلی گسترش ارتباط دانشگاه لرستان با بخش‌های اجرایی و صنعتی استان لرستان برگزار شد دو طرف به توافق نهایی رسیدند که با اقدام مشترک، دو پروژه ترمیم و پایدارسازی دائمی دیوار ساحلی شهر معمولان که در کنار گلزار شهدای این شهر قرار دارد و تعیین ارزش‌افزوده واقعی آب در بخش‌های صنعت، کشاورزی و شرب استان لرستان را اجرا کنند.

ترمیم و پایدارسازی دائمی دیوار ساحلی شهر معمولان، نقش مهمی در پیشگیری از خسارات سیل‌ها و سیلاب‌های احتمالی آینده به‌ویژه حفاظت از گلزار شهدای این شهر دارد.

پروژه تعیین علمی ارزش‌افزوده آب نیز از اهمیت بالایی بهره‌مند است؛ زیرا برای شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان مهم است که ارزش‌افزوده هر لیتر مصرفی آب در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و شرب، چقدر است.

شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان به دنبال آن است که ارزش‌افزوده آب با مشارکت اثرگذار محققان و پژوهشگران دانشگاه لرستان به‌صورت جامع و کامل، تعریف و تعیین شود.

در نشست مذکور، سیاوش زید علی، معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان، بهروز ابراهیمی، معاون برنامه‌ریزی این شرکت و فرهاد ظهراب، رئیس کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان و مرادی‌فر (مدیریت فناوری اطلاعات شرکت آب منطقه‌ای لرستان) حضور داشتند.

همچنین، علاوه بر دکتر مصطفی کرم‌پور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، دکتر علی حقی‌زاده، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان نیز در این نشست حضور داشت و دیدگاه‌های خود را در راستای راهکارهای اجرای دو پروژه کاربردی توافق شده، بر مبنای موضوعات مرتبط با رودخانه و منابع طبیعی، مطرح کرد.

گفتنی است این‌گونه همکاری‌های بین‌بخشی در راستای گسترش ارتباط بین دانشگاه با صنعت و جامعه اجرا می‌شوند.