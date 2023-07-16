نانو راندمان گلخانه ها را ۲۰ درصد افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۲ نهمین جشنواره نانو و رسانه در باغ کتاب برگزار شد. عماد احمدوند، دبیر جشنواره نانو و رئیس گروه ترویج ستاد نانو گفت: بسیاری از محصولات حوزه نانو در دوران تحریم به کمک کشور آمد و اجازه نداد بنگاه‌های تولیدی تعطیل شوند یا با ظرفیت پایین فعالیت داشته باشند.

وی افزود: رسانه در معرفی و ترویج علم نانو راهگشا هستند.

رئیس گروه ترویج ستاد نانو در گفت و گو با مهر عنوان کرد: امروز در بخش کشاورزی نانو در حوزه بذر و آبیاری محصولات گلخانه‌ای برای افزایش راندمان و بهره وری فعالیت کشت بسیار کمک کننده است.

وی با بیان اینکه این موضوع کمتر بین کشاورزان و بهره وران شناخته شده است، ادامه داد: در دوره تحریم وابستگی سبب شد تا صنایع به جبر محصولات نانو را بپذیرند و به سوی تولید محصولات بر اساس علم نانو حرکت کنند؛ اما برای بخش کشاورزی این جبر وجود ندارد.

احمدوند گفت: در بحث پلاسما در حوزه تولید بذر و کشت حباب که تزریق آب در محصولات گلخانه‌ای با روش هیدروپونیک است راندمان تولید را ۲۰ درصد افزایش داده و محصولات را از دسته دوم به گروه اول ارتقا می‌دهد. رسانه‌ها در معرفی این فناوری در بخش کشاورزی باید نقش آفرین باشند.