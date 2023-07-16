معادن استان سمنان به مسئولیت مدنی خود پایبند باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر یکشنبه در بازدید از یک واحد فنی و مهندسی در طرود شاهرود با بیان اینکه اعتقاد داریم، تا حد امکان پروژه‌های عمرانی استان در اختیار پیمانکاران و نیروهای بومی قرار گیرد، چرا که این امر موجب رشد و قوت شرکت‌های هم استانی خواهد بود، تاکید کرد: تاکید داریم تا در حوزه‌های عمرانی از مصالح و تولیدات داخل استان استفاده شود.‌

وی با بیان اینکه انتظار داریم تا معدن داران و سایر اقشار اقتصادی در پروژه‌های بزرگ، نسبت به انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود مشارکت کنند، افزود: ظرفیت‌های معدنی بسیار خوبی در شهرستان شاهرود وجود دارد.

استاندار سمنان با بیان اینکه تجلیل از خبرنگاران و قدردانی از تلاش آنان، محدود به روز خبرنگار نباشد، ابراز کرد: اصحاب رسانه پل ارتباطی مدیران با مردم هستند و لذا نقش مهمی در انجام جهاد تبیین خواهند داشت.