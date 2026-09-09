حجت الاسلام علی مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ملت ایران بیش از ۱۹۰ شبانه روز است که پای پرچم پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) ایستاده و از دین، مذهب و نظامی که برای برپایی دین محمد (ص) شکل گرفته، دفاع می‌کند که این پدیده‌ای بسیار ارزشمند است.

دبیر کارگروه علوم انسانی اسلامی شورای تحول علوم انسانی با اشاره به نزول نعمت وحدت بر امت اسلامی افزود: خدای متعال به وسیله پیامبر اکرم (ص) آخرین دستورالعمل‌های رسیدن به سعادت و خوشبختی را در اختیار بشریت قرار داد و همه اختلافاتی که بین مردم در تشخیص راه درست وجود داشت، به وسیله این دین الهی برچیده شد تا همگان ذیل پرچم الهی به وحدت برسند.

تفرقه در صف حق؛ عامل شکست در برابر باطل

عضو هیئت امنای موسسه امام خمینی (ره) با استناد به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» تصریح کرد: قرآن کریم نعمت بزرگ الفت و اتحاد را یادآور می‌شود؛ پیش از ظهور اسلام، مردم در جنگ و کشمکش با یکدیگر بودند و هر کس راه خود را میرفت، اما خدای متعال به وسیله پیامبر (ص) همگان را زیر پرچم حق جمع کرد و به وحدت رساند.

حجت الاسلام مصباح با بیان اینکه هر جامعه‌ای برای رسیدن به اهداف خود نیازمند وحدت است، ادامه داد: حتی جوامعی که در مسیر باطل حرکت میکنند نیز برای موفقیت ناگزیر از اتحاد هستند و جامعه‌ای که دچار چند دستگی و دعواهای درونی باشد، هرگز به هیچ هدفی دست پیدا نخواهد کرد، چه هدف حق باشد و چه باطل.

وی با اشاره به دوران خلافت امیرالمومنین (ع) خاطرنشان کرد: یکی از معضلات جامعه اسلامی در صدر اسلام این بود که پیروان حضرت علی (ع) در راه حق متحد نبودند، اما در مقابل، جامعهای که زیر پرچم باطل معاویه جمع شده بود، از انسجام برخوردار بود و امیرالمومنین (ع) بارها از این وضعیت شکایت کرد.

عضو هیئت امنای موسسه امام خمینی (ره) با نقل شکایت‌های مکرر امیرالمومنین (ع) از یاران خود گفت: آن حضرت بارها فرمودند که حاضرم ۱۰ نفر از یاران خودم را بدهم و یکی از یاران معاویه را بگیرم، چرا که آنها برای باطل خود جان فدا هستند و پیروی از امام باطلشان را واجب میدانند و پای آن ایستادهاند.

دبیر کارگروه علوم انسانی اسلامی شورای تحول علوم انسانی با بیان اینکه امیرالمومنین (ع) علت ضربهپذیری و شکستپذیری یاران خود را تفرقه در حق دانست، اظهار داشت: آن حضرت به یارانش می‌فرمود که علت اینکه نمی‌توانم اهداف بلند الهی را پیش ببرم این است که شما در حق خود دچار تفرقه هستید و هر کسی دنبال هواهای خود، منافع خود، قرائت خود از اسلام و تشخیصهای خودش است.

وی افزود: امیرالمومنین (ع) تاکید می‌کرد که باید همه حول محور امام و ولی الهی متحد شوید و تبعیت و اطاعت پذیری خود را از امام حق اثبات کنید تا در سایه این اتحاد و انسجام، حق بتواند پیروز شود و اگر چنین اعتقادی وجود نداشته باشد، حتی امیرالمومنین (ع) نیز نمی‌تواند اهداف الهی خود را پیش ببرد.

وحدت با باطل؛ ارزشی ندارد

عضو هیئت امنای موسسه امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه مسئله وحدت امت اسلامی یک اصل اساسی برای پیشبرد اهداف اسلام و هدایت جامعه است، گفت: تا وحدت و انسجام اجتماعی وجود نداشته باشد، هیچ کاری پیش نمی‌رود و به همین دلیل، امام راحل، امام شهید و رهبر معظم انقلاب بیش از هر مسئله دیگری بر وحدت کلمه و اتحاد مردم حول محور ولایت تاکید داشته اند.

حجت الاسلام مصباح با بیان اینکه وحدت باید حول محور امام باشد تا ارزش پیدا کند، اظهار داشت: وحدتی که اصحاب معاویه داشتند نیز نوعی اتحاد بود، اما امیرالمومنین (ع) در زمانی که خلفای غاصب سعی کردند منصب ولایت را غصب کنند، با آنها وحدت نکرد؛ چرا که وحدت با باطل ارزش ندارد و آن اتحادی ارزشمند است که ذیل ولایت الهی شکل بگیرد.

دبیر کارگروه علوم انسانی اسلامی شورای تحول علوم انسانی با اشاره به نعمت بزرگ نظام اسلامی و پرچمداری ولی فقیه به عنوان نائب امام زمان (عج) تصریح کرد: وحدت در این جامعه و ذیل این پرچم، همان چیزی است که مورد نظر پیامبر (ص)، خدای متعال و ائمه معصومین (ع) است و این وحدت است که میتواند جامعه بشری را به سمت قله‌های کمال و انسانیت و خوشبختی هدایت کند.

عضو هیئت امنای موسسه امام خمینی (ره) با تبیین سطوح مختلف وحدت در جامعه گفت: وحدت در جامعه سطوح مختلفی دارد؛ گاهی مخاطب وحدت، آحاد مردم هستند که باید حق را بشناسند و ولی الهی را تشخیص دهند و وقتی او را به عنوان نائب امام زمان شناختند، در تبعیت از او و یاری او کوتاهی نکنند.

وی افزود: گاهی مخاطب مسئله وحدت، نخبگان جامعه هستند؛ به این معنا که معمولاً دسته دسته شدن و پراکنده شدن مردم به خاطر این است که عدهای از نخبگان و کسانی که در جامعه نفوذ اجتماعی دارند، دچار اختلاف و چنددستگی میشوند.

حجت الاسلام مصباح با بیان اینکه نخبگان با تشکیل احزاب مختلف، هر کدام گروهی از مردم را دور خود جمع کرده و با همدیگر به نزاع برمی‌خیزند و وحدت جامعه را بر هم میزنند، اظهار داشت: در اینجا نخبگان هستند که مخاطب وحدت‌اند و وظیفه آنها این است که خودشان را با ولی فقیه و امام جامعه تنظیم کنند.

اختلاف سلیقه‌ها ذیل پرچم ولی قابل تحمل است

عضو هیئت امنای موسسه امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه اختلاف سلیقه‌ها و اختلاف نظرها در مسائل جزئی قابل تحمل است، گفت: در اصول و مسائل اصلی باید حرف، حرف ولی باشد و در این صورت است که اختلافات جزئی میتواند ذیل وحدت و تحت پرچم ولی به اتحاد برسد.

وی ادامه داد: ممکن است یک صاحب نظر بگوید از این راه برویم بهتر تامین می‌شود و گروه دیگری بگوید از راه دیگری سریعتر می‌توان به هدف دست پیدا کرد، اما اگر همه تابع ولی فقیه باشند و از عمق جان ولایت را پذیرفته و در او ذوب شده باشند، این اختلاف سلیقه‌ها قابل تحمل است و باید همدیگر را تحمل کنند، اما اگر همه تابع ولی فقیه باشند و از عمق جان ولایت را پذیرفته و در او ذوب شده باشند، این اختلاف سلیقه‌ها قابل تحمل است و باید همدیگر را تحمل کنند و برای دستیابی به اهداف ولی و اهداف اسلامی با همدیگر متحد شوند.

حجت الاسلام مصباح با بیان اینکه دولتمردان کسانی هستند که زمام امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، بین المللی و فرهنگی را در دست دارند، تصریح کرد: آنها هستند که سیاست‌ها را تعیین میکنند، برنامه ریزی میکنند، بودجه دولت و ملت را به مسائل خاصی اختصاص می‌دهند و برای پیشرفت مسائل در جهت‌های خاصی برنامه ریزی می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه دولتمردان باید در خط رهبری و برای تحقق منویات رهبری تمام امکانات کشور را بسیج کنند، اظهار داشت: مردم باید برای تحقق اهداف و پیشرفت جامعه اسلامی به حرکت درآیند و تمام امکانات مادی و معنوی جامعه برای محقق شدن منویات ولی فقیه بسیج شود.

تصمیمات خلاف منویات رهبری؛ عامل شکستن وحدت

عضو هیئت امنای موسسه امام خمینی (ره) با بیان اینکه آنچه علی الاصول نظر ولی فقیه است باید مبنای سیاست گذاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری قرار بگیرد، گفت: دولتی‌ها نباید خودشان را در مقابل ولی فقیه قرار دهند و به این وسیله در جامعه اخلال و چنددستگی ایجاد کنند.

دبیر کارگروه علوم انسانی اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه یکی از راههای شکستن وحدت، تصمیماتی است که در دولت‌ها گرفته میشود و خلاف منویات علی الاصول رهبری است، تصریح کرد: ولی فقیه به مسئولین و زمامداران و کارگزاران حکومت دستور میدهد که مبادا دچار تفرقه شوید و مبادا خود شما عامل تفرقه شوید.

بیان ضعف ها در فضای عمومی؛ دشمن را دلگرم می‌کند

عضو هیئت امنای موسسه امام خمینی (ره) با اشاره به راهکارهای مشخص رهبر معظم انقلاب در این بیانیه برای ایجاد وحدت در جامعه گفت: اولین نکته این است که بیان ضعف‌ها و کمبودها در فضای عمومی، دشمن را خوشحال و دلگرم می‌کند و به نقاط ضعف کشور پی می‌برد و برای آنها برنامه‌ریزی میکند.

وی افزود: از طرف دیگر، بیان این ضعف‌ها و کمبودها، حتی اگر واقعی باشد، باعث دلسردی مردم، سرگردانی آنها و یاس از پیروزی می‌شود و در مقابل، رهبر معظم انقلاب فرمودند که این ضعفها و کمبودها باید در جمع‌های نخبگانی و جمع‌های تصمیم گیر مطرح شود، جایی که دشمن حضور ندارد و نفوذی‌های دشمن نتوانسته اند نقطه ضعف‌های کشور را تشخیص بدهند.

حجت الاسلام مصباح با بیان اینکه در آنجا باید نقطه‌های ضعف مطرح شود تا برای آن راه چاره اندیشیده شود، اظهار داشت: آنچه از دولت مردان انتظار می‌رود این است که برای کمبودها و نقطه‌های ضعف راه حل پیدا کنند، آن راه حله‌ا را اجرا کنند و بعد از حل شدن، به مردم گزارش بدهند که چنین نقطه ضعفی وجود داشت و ما چنین راهی اندیشیدیم و الحمدالله نقاط ضعف برطرف شد.

عضو هیئت امنای موسسه امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه وقتی نقاط قوت و مسائل حل شده و راه‌های برون رفت از مشکلات بیان شود، مردم دلگرم می‌شوند، گفت: مردم می‌فهمند که دولتی دارند عاقل که در مسائل با عقلانیت عمل می‌کند و اینطور نیست که بر اساس احساسات صرفاً برای تخلیه احساسات و نشان دادن دلسوزی خودش به مردم، ضعف‌ها را بیان کند.

وی ادامه داد: دولتی که برای توجیه کم کاری‌های خودش ضعف‌ها را بیان کند و حتی بیش از آنچه واقعیت دارد، ضعف‌ها را بزرگنمایی کند تا کمبودهای خودش را بپوشاند، اعتماد مردم را از دست می‌دهد و اگر مردم ببینند که دولت حقیقتاً تلاش می‌‎کند و نقاط قوت و کارهای مثبت انجام شده را به مردم گزارش می‌دهد، مردم هم همراهی می‌کنند.

دبیر کارگروه علوم انسانی اسلامی شورای تحول علوم انسانی با بیان اینکه اوج همراهی مردم زمانی است که دولت به کمک نیاز دارد و مردم با جان و دل برای رفع کمبودها و حل معضلات حاضرند فداکاری کنند، تصریح کرد: این همراهی و همدلی، همان وحدتی است که می‌تواند جامعه را به سمت اهداف بلند هدایت کند.

فرهنگ؛ فرا راهبرد تعیین کننده در حل مسائل کشور

عضو هیئت امنای موسسه امام خمینی (ره) با اشاره به نکته دوم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در این بیانیه گفت: به فرمایش ایشان، فرهنگ فقط یک راهبرد نیست، بلکه فرا راهبرد است و منظور این است که اگر برای حل مسائل اقتصادی جامعه قرار است یک استراتژی و راهبردی تعریف کنیم که مثلاً در ۲۰ سال آینده باید به کجا برسیم، اگر برای مسائل بین المللی و مسائلی که با همسایگان داریم قرار است راهبردی تعیین کنیم و اگر برای تعلیم و تربیت کشور و حل مسائل اقتصادی و معیشت مردم قرار است راهبردهای بلندمدتی تعیین کنیم، آنچه تعیین کننده این راهبردها و سیاست‌های کلی است، فرهنگ جامعه است.

دبیر کارگروه علوم انسانی اسلامی شورای تحول علوم انسانی با بیان اینکه فرهنگ یعنی باورها و ارزشهای حاکم بر جامعه، اظهار داشت: اعتقادات ما، مسائل زیربنایی ما و دیدگاه ما نسبت به دین، سیاست و وظایف حکومت، همچنین ارزشهای برآمده از اینها، تعیینکننده جهتگیریهای کلان جامعه است.

حجت الاسلام مصباح با طرح این سوال که آیا خوبی یک مسئله در مسائل اجتماعی به این است که عده‌ای از آن خوششان بیاید یا مهم این است که مصلحت حقیقی جامعه در آن باشد، گفت: رهبر معظم انقلاب در همین بیانیه فرمودند که ممکن است بعضی از برنامه‌ها مورد خوشایند قشری از اقشار جامعه باشد، اما این به این معنا نیست که این کاری است که دولت باید انجام بدهد.

عضو هیئت امنای موسسه امام خمینی (ره) با تاکید بر اینکه دولت نباید تابع خواسته‌های یک اقلیت پر سر و صدا و پر توقع باشد، گفت: دولت مربوط به همه مردم است و اتحاد و وحدت در جامعه در صورتی تحقق پیدا می‌کند که همه اقشار مردم و اکثریت متدین و انقلابی جامعه احساس کنند که این دولت و این برنامه، اهداف و شئون ملت مبعوث شده را تامین می‌کند.

وحدت باید با محوریت مردم شکل بگیرد

عضو هیئت امنای موسسه امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه امت مبعوث شده ایران اسلامی دلداده رهبری هستند، گفت: اکثریت این جامعه مسلمان، متدین و انقلابی هستند و حاضرند برای انقلابشان جان بدهند و همه گونه فداکاری بکنند و میلیون‌ها انسان فداکار در چالش و پویش جان فدا ثبت نام کردند و اعلام آمادگی کردند.

دبیر کارگروه علوم انسانی اسلامی شورای تحول علوم انسانی با تاکید بر اینکه اگر وحدتی قرار است تشکیل بشود، باید با محوریت مردم و برای تحقق اهداف مورد نظر این مردم که همان اهداف ولی است، شکل بگیرد، خاطرنشان کرد: این وحدت در این صورت تحقق پیدا می‌کند و این یکی از معیارها و بندهایی بود که امام عظیم الشأن انقلاب در این بیانیه خطاب به دولت دستور فرمودند و آنها را موظف کردند که برای تحقق وحدت و حفظ وحدت جامعه، این معیارها را مد نظر قرار بدهند.