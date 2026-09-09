به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای توسعه تعاون استان اظهار کرد: ۱۳ تا ۱۹ شهریورماه به عنوان هفته تعاون نامگذاری شده و در این مدت برنامه‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف در حال برگزاری است.

وی خاطرنشان کرد: دو نیروگاه انرژی خورشیدی در شهرستان قاینات آماده بهره‌برداری است و اتاق تعاون استان نیز براساس ارزیابی انجام‌شده، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

اشرفی با بیان اینکه دو تعاونی مسکن استان به عنوان تعاونی‌های برتر کشور معرفی شده‌اند، افزود: در یک سال گذشته، تعاونی‌های خراسان جنوبی ۱۳ مورد حضور در نمایشگاه‌های مختلف داشته‌اند.

وی گفت: در یک سال گذشته، تعاونی‌های استان ۳۰ میلیون دلار صادرات از محل تولیدات خود داشته‌اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی همچنین از تشکیل ۲۷ تعاونی دانش‌بنیان خبر داد و افزود: در یک سال گذشته دو هزار و ۸۶۸ فرصت شغلی در حوزه تعاونی‌ها ایجاد شده و خراسان جنوبی در حوزه نظارت نیز رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

غلامحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون خراسان جنوبی هم در این جلسه از کسب رتبه اول کشوری استان در حوزه اقتصادی خبر داد و گفت: اتاق تعاون خراسان جنوبی در ارزیابی انجام شده در کشور در بین تعاونی های ۳۱ استان کشور رتبه اول کشور را کسب کرده است.

به گفته وی، در شورای توسعه تعاون استان باید در خصوص سند توسعه تعاون خراسان جنوبی بحث و بررسی لازم انجام شود.