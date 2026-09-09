واژگونی پژو در محور قم ـ جعفریه یک کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، واژگونی پژو در محور قم ـ جعفریه در فاصله حدود یک کیلومتری دامشهر به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ قم اعلام شد.

بر اساس گزارش دریافتی، حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ساعت ۲:۴۸ بامداد به اورژانس قم اطلاع داده شد و پس از ثبت گزارش، تیم امدادی پایگاه اورژانس ۵۴۰ سوم خرداد برای بررسی وضعیت سرنشینان و ارائه خدمات درمانی به محل اعزام شد.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل حادثه، وضعیت سرنشینان خودروی واژگون‌شده را بررسی کردند که در جریان این بررسی مشخص شد یکی از سرنشینان خودرو، زنی ۳۵ ساله بوده است.

بر اساس اعلام کارشناسان مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ قم، این زن به دلیل شدت جراحات ناشی از حادثه، جان خود را از دست داده بود.

یکی از سرنشینان خودرو جان باخت

در ادامه بررسی‌های انجام‌شده در صحنه، سرنشین دیگر خودرو که مردی ۳۲ ساله بود نیز مصدوم شده بود و از سوی عوامل اورژانس مورد ارزیابی و اقدامات درمانی اولیه قرار گرفت.

این مصدوم با وجود دریافت خدمات درمانی در محل حادثه، اعلام کرد تمایلی برای انتقال به مرکز درمانی ندارد.

تیم اعزامی اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی لازم در محل و دریافت امضا از مصدوم مبنی بر خودداری از انتقال، به مأموریت خود پایان داد.

در این حادثه، یک زن ۳۵ ساله جان باخت و مرد ۳۲ ساله نیز دچار مصدومیت شد که بنا بر اعلام اورژانس، از انتقال به مرکز درمانی خودداری کرد.

اورژانس بر رعایت سرعت مطمئنه تأکید کرد

رعایت سرعت مطمئنه و توجه به قوانین و مقررات رانندگی، از مهم‌ترین توصیه‌های ایمنی برای پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی و کاهش پیامدهای ناشی از آن است.

حادثه واژگونی خودروی پژو در محور قم به جعفریه، بار دیگر بر ضرورت توجه رانندگان به سرعت مجاز، شرایط مسیر و اصول ایمنی هنگام رانندگی تأکید می‌کند.