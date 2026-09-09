به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری صبح امروز چهارشنبه در ستاد مدیریت بحران شهرستان کوهدشت با اعلام خبر نزدیکشدن پدیده جوی «النینو» و پیشبینی بارشهای فراتر از نرمال، بر لزوم آمادگی کامل و نقشآفرینی فعال تمامی دستگاههای اجرایی در مواجهه با حوادث احتمالی تأکید کرد.
وی گفت: شمارش معکوس برای وقوع پدیده «النینو» و بارشهای فراتر از نرمال آغاز شده است. در این شرایط، اگر پیش از وقوع حادثه، بحران را مدیریت نکنیم، شک نکنید که بحران، مدیران ناتوان را مدیریت خواهد کرد.
فرماندار کوهدشت با تأکید بر لزوم عملیاتیشدن مصوبات و حضور میدانی مدیران در مناطق بحرانخیز، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید در میدان حضور فعال داشته باشند، نسبت به شناسایی نقاط حادثهخیز اقدام کرده و برای آنها راهکار ایجاد کنند. مدیران باید به وظایف قانونی خودآگاه بوده و در آمادگی کامل به سر ببرند.
ناصری، تشکیل جلسات ستاد بحران در سطح بخشها را ضروری دانست و از اداره امور عشایر خواست تا جامعه هدف خود را در خصوص مخاطرات احتمالی و توصیههای ایمنی، به طور کامل آگاه سازند.
وی با اشاره به نقش حیاتی شرکت آب منطقهای، خواستار ارائه برنامه مدون و کارشناسی شده از سوی این اداره شد و تصریح کرد: همه دستگاهها در ستاد بحران نقش دارند و باید با هماهنگی و انسجام کامل، برای پیشگیری و مدیریت حوادث احتمالی، آمادگی لازم را کسب کنند.
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