برقراری پروازهای حج از فرودگاه زنجان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه حقیقی در بازدید از اداره حج و زیارت استان زنجان ضمن بررسی عملکرد این مجموعه در حوزه اعزام زائران حج تمتع، عمره و عتبات عالیات، بر افزایش تعامل و هماهنگی برای تسهیل تشرف زائران استان تأکید کرد.

وی با تاکید بر اینکه پروازهای حج سال آینده باید طبق روال سالهای گذشته از فرودگاه زنجان انجام شود، تصریح کرد: افزایش سهمیه و ظرفیت کاروان‌های حج استان باید پیگیری و از ظرفیت‌های احتمالی سایر استان‌ها استفاده شود.

مدیر حج و زیارت استان زنجان نیز گفت: با کاهش یک سوم از سهمیه یک هزار و ۲۰۰ نفری حجاج استان در سال جاری به دلیل شرایط ایجاد شده در کشور، در مجموع ۳۷۵ زائر از استان به سرزمین وحی اعزام شدند.

رحیم شکری اظهار داشت: حجاج زنجانی اردیبهشت ماه امسال در سه مرحله و در قالب سه کاروان از طریق فرودگاههای مشهد و تهران به مدینه منوره اعزام شدند و خرداد ماه از فرودگاه تهران به استان بازگشتند.

وی یادآور شد: در شرایط عادی کشور، تعداد ایستگاه های پروازی برای انتقال و بازگشت زائران همه ساله نسبت به سال ماقبل افزایشی بود اما امسال به دلیل شرایط جنگی، تنها ۶ فرودگاه در این خصوص فعال بود.

مدیر حج و زیارت استان زنجان با بیان اینکه بیش از ۳۶ هزار زنجانی نیز با ثبت نام در سامانه سماح و فراهم سازی بسترهای لازم از طریق مرزهای تعیین شده و عمدتا مرز مهران و خسروی از کشور خارج و در مراسم اربعین حسینی شرکت کردند.

در این بازدید، آخرین وضعیت پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۶، سهمیه و کاروان‌های اختصاص‌یافته به استان، برنامه‌های آموزشی زائران و همچنین ظرفیت اعزام به عمره و عتبات عالیات بررسی و مطالبات استان در این حوزه مطرح شد.