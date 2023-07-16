به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشت: با وقوع کلاهبرداری‌های سریالی از شهروندان و وصول شکایت مال باختگان، موضوع رسیدگی به این پرونده در اختیار کارآگاهان زبده اداره پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در تحقیقات ابتدایی دریافتند؛ متهم با سوژه یابی و آشنایی با مال باختگان که اکثر آنان از بانوان بودند، با سو استفاده از اعتمادشان به منزل مال باختگان می رفته و پس از سرقت لوازم با ارزش مانند گوشی، طلا و … به آنها تجاوز و سپس متواری می‌شد.احدی از شاکیان پس از مراجعه به اداره پنجم پلیس آگاهی اظهار داشت؛ متهم در یکی از شبکه‌های مجازی پس از آشنایی و جلب اعتماد مال باخته، با وسوسه وی برای دادن سود در ازای گرفتن کارت ملی به منزل مال باخته مراجعه و سپس با تهدیدی وی، اموال با ارزش را به سرقت برده است.

سرهنگ ولیپور گودرزی گفت: کارآگاهان در گام بعدی با توجه به اهمیت موضوع با استفاده از شیوه‌های نوین کشف جرم و روش‌های میدانی هویت و مخفیگاه متهم را شناسایی کرده و در یک عملیات غافلگیرانه، متهم را دستگیر و به اداره پنجم آگاهی پایتخت انتقال دادند. متهم در بازجویی‌های اولیه منکر هرگونه جرم علیه خود شد، اما در ادامه با وجود مستندات موجود ناگزیر لب به اعتراف گشود و به تمام جرم‌های خود اعتراف کرد.

این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه از متهم تعدادی سلاح سرد نیز کشف و تاکنون تعداد ۸ شاکی موفق به شناسایی متهم شده‌اند. خاطرنشان کرد: متهم با قرار قانونی از سوی مراجع قضائی برای شناسایی سایر شکات در اختیار اداره پنجم پلیس آگاهی قرار گرفت.