اهتزاز پرچم عزای سیدالشهدا (ع) بر فراز گنبد حرم حضرت معصومه(س)

حجت‌الاسلام مهدی حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با اولین شب از ماه محرم، ماه عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پرچم گنبد حرم مطهر حضرت معصومه (س) تعویض خواهد شد و پرچم مشکی منقش به نام یا حسین (ع) بر فراز این گنبد ملکوتی به اهتزاز در خواهد آمد تا اقامه عزای سیدالشهدا (ع) در حرم بانوی کرامت و شهر قم آغاز شود.

سرپرست روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه (س) بیان داشت: این مراسم روز سه شنبه ۲۷ تیرماه از ساعت ۱۸ در صحن امام رضا (ع) حرم مطهر حضرت معصومه (س) و با حضور خادمان این آستان مقدس و عزاداران حسینی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام حسین‌زاده ابراز داشت: این مراسم یا قرائت قرآن کریم توسط محمد جواد فروغی آغاز خواهد شد و در ادامه حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مؤمنی به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

وی افزود: مداحی حاج حسن شالبافان از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت و شعرخوانی احمد علوی از شاعران آئینی استان قم از دیگر بخش‌های این مراسم معنوی است و در ادامه نیز پرچم عزای اباعبدالله الحسین (ع) بر فراز گنبد مطهر کریمه اهل بیت (ع) به اهتزاز در می‌آید.