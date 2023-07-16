السودانی: کلید امنیت منطقه ثبات است/ تمجید بشار اسد از حشد شعبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بشار اسد رئیس جمهور سوریه در نشست خبری با محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق اعلام کرد: روابط ما با عراق ریشه دار است. ما تاریخ طولانی و مشترک با عراق داریم و ملت عراق در کنار ملت سوریه در رنج‌هایش ایستاده است. عراق فریاد دولت و ملت سوریه در محافل بین المللی بود. عراق مخالف اقدامات علیه سوریه بود. عراق در بلای زلزله در کنار سوریه ایستاد و کمک‌های شایانی کرد.

بشار اسد گفت: ما به ارتش عراق و حشد شعبی به سبب مبارزه با تروریسم درود می‌فرستیم. چالش تروریسم یکی از مهمترین چالشهایی است که ما در منطقه با آن روبرو هستیم. ما با محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق اوضاع جهان عرب و چالشهای منطقه را بررسی کردیم. اوضاع جهان عرب هم اکنون در مرحله سازنده و مثبتی قرار دارد.

بشار اسد تاکید کرد: ما با السودانی پرونده مبارزه با مواد مخدر را بررسی کردیم. چالش بزرگ سرقت بخش اعظم سهم عراق و سوریه از آب‌های دجله است. ما با چالشهای بزرگ جهانی که در راس آنها تروریسم قرار دارد و به علت حمایت غرب از آن از بین نمی‌رود، روبرو هستیم.

وی افزود: این سفر در راستای روابط برادرانه ویژه محسوب می‌شود به ویژه که در شرایط بهبود اوضاع جهان عرب و بازگشت جایگاه عراق رخ می‌دهد. به ارتش و حشد شعبی عراق درود می‌فرستم که پیروزی‌های بزرگی را به همراه ارتش سوریه رقم زدند.

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: روابط اقتصادی محور مذاکرات خواهد بود و بر دو کشور تاثیرگذار است و از تحریم تحمیلی علیه سوریه می کاهد. برای ملت عراق آرزوی شکوفایی و پیشرفت دارم.

السودانی: کلید امنیت منطقه و ثبات و مقابله با چالشهای اقتصادی مشترک است

محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق هم گفت: از رئیس جمهور اسد به خاطر دعوتم به سوریه تشکر می‌کنم. عراق و سوریه دو کشور به هم پیوسته اند و روابط مشترکی دارند و باید در مقابله با چالش هایی که پیش روی عراق و سوریه است، هماهنگی به عمل آید. امنیت و ثبات دو کشور دو عاملی است که به سوی ارتباط بیشتر برای مقابله با چالش های پیش روی دو کشور سوق می دهد.

السودانی گفت: کلید امنیت منطقه ثبات و و مقابله با چالشهای اقتصادی مشترک است.

وی با اشاره به تلاش‌های عراق برای بازگشت نقش سوریه اعلام کرد: نباید سوریه را با خطرات تنها گذاشت و این تاثیری مخرب بر منطقه خواهد داشت. از جانب خودم از مواضع ملت و رهبری سوریه برای مقابله با وحشیانه ترین هجمه تروریستی تمجید می‌کنم.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: چالشهای مشترکی است که باید با آنها مقابله کرد به ویژه چالشهای امنیتی در مرز میان دو کشور. دو کشور با مشکل آبی روبرو هستند و باید تحرکی انجام شود و با کشورهای سرچشمه منابع آبی گفتگو شود.

وی افزود: ما از اقدامات برای رفع تحریم‌های سوریه حمایت می‌کنیم. ما مجدداً بر موضع خود در مخالفت با اشغالگری اسرائیلی در سوریه و فلسطین و لبنان تاکید می‌کنیم.

نخست وزیر عراق با تاکید بر اینکه عراق حامی سوریه است، کلید امنیت و ثبات منطقه را شرایط اقتصادی خوب عنوان کرد و گفت درهای عراق برای سرمایه گذاری باز است.

السودانی تصریح کرد که تروریسم در عراق شکست خورده و عقب نشینی کرده است.

وی با بیان اینکه عراق برای بازگشت سوریه به جایگاه خود در اتحادیه عرب بسیار تلاش کرد، گفت: مردم عراق به پایداری مردم سوریه در مقابله با شدیدترین تهاجم تروریستی که متعرض آنان شد، افتخار می کند.

نخست وزیر عراق ادامه داد: عراق و سوریه با چالش های کمبود آب رو به رو هستند و باید برای اطمینان از سهمابه عادلانه آب با یکدیگر همکاری کنند.

السودانی همچنین اعلام کرد که برای ایجاد سازوکار های هماهنگی در مقابله با مواد مخدر با سوریه به توافق رسیده است.

وی همچنین بر پایبندی عراق به بازگردانی اتباعش از اردوگاه الهول تاکید کرد.

نخست وزیر عراق در پایان تصریح کرد: بار دیگر اشغالگری اسرائیل را محکوم کرده و بر موضع ثابت خود در موضوع فلسطین تاکید می کنیم.