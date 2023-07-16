پرداخت ۱۴۰ میلیارد ریال وام خوداشتغالی توسط بهزیستی خوشاب

رضا یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره ۸۰ پرونده آماده در نوبت دریافت وام اشتغال در سال جدید اظهار کرد: به محض رسیدن بودجه و اعلام از طرف مسئولان مربوطه معرفی افراد به بانک برای دریافت وام انجام خواهد شد.

رئیس بهزیستی خوشاب بیان کرد: طی یکسال گذشته تا کنون ۱۴ میلیارد تومان وام خود اشتغالی در بخش‌های مختلف به مددجویان تحت پوشش شهرستان خوشاب برای ایجاد ۱۴۰ شغل پرداخت شده است.

وی با اظهار اینکه عمده این وام‌ها برای اشتغال در بخش‌های مختلف کشاورزی و دامپروری و متناسب با موقعیت منطقه که اکثراً کشاورز هستند مانند خرید تراکتور و تیلر و دامپروری پرداخت شده است، افزود: با وام‌های پرداختی ۱۰۰ شغل جدید برای مددجویان متقاضی شغل ایجاد شده است.

یوسفی با اشاره به کاهش معلولیت‌های ذهنی در شهرستان با اقدامات انجام شده افزود: برخی معلولیت‌ها دائمی است و امکان توانمند سازی افراد وجود ندارد لذا در کنار کمک به مددجوی معلول به برخی از خانواده‌ها نیز کمک می‌شود تا حمایت‌های لازم از مددجوی بهزیستی داشته باشند.

رئیس بهزیستی خوشاب با اشاره به هزار و ۱۰۰ مددجوی تحت پوشش بهزیستی در خوشاب گفت: از این تعداد ۸۰ درصد مستمری بگیر تحت پوشش بهزیستی هستند که کمک معیشت ماهیانه از ۶۵۰ هزار تومانی تا دو میلیون ۷۰۰ هزار تومانی که شامل معلولان قطع نخاعی است دریافت می‌کنند.