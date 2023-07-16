لزوم تکمیل زنجیره ارزش راهبردی محصولات کشاورزی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار عباسی ظهر روز یکشنبه در جشنواره انگور در شهرستان ایوان اظهار کرد: زنجیره ارزش محصولات کشاورزی باید در استان تکمیل و حفظ شود.

وی افزود: اقلیم گوناگون با گستره وسیع آب‌وهوایی نعمتی بسیار بزرگ برای استان است که بستری مناسب برای خلق محصولاتی کم‌نظیر در استان فراهم کرده است.

عباسی ادامه داد: از گرم‌ترین نقطه استان در جنوب تا خنک‌ترین نقطه استان در شمال می‌توان اقلیم‌های متفاوتی را تجربه کرد و این بستری مناسب برای تولید محصولات متنوع و با ارزش است.

معاون استاندار ایلام با بیان اینکه موجب افتخار است که ایوان به‌عنوان قطب انگور استان جایگاه مناسبی در استان و کشور دارد، ادامه داد: اقتصاددانان نظریه‌های مختلفی را در پلتفرم‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند که یکی از این پلتفرم خوشه‌های کسب‌وکار بود.

عباسی تصریح کرد: در زنجیره ارزش راهبردی اگر ما نتوانیم زنجیره ارزش کامل تولید را برقرار کنیم تولید سیر نزولی پیدا خواهد کرد و به جریانی میرا تبدیل خواهد شد، بنابراین سیاست دولت تکمیل زنجیره راهبردی است.

وی تصریح کرد: همت مدیران اجرایی و سرمایه‌گذاران و عزم کشاورزان بر این باشد که به تکمیل زنجیره تولید توجه کنند که با تکمیل صنایع جانبی نیز همراه است؛ یعنی اگر تلاش ما صرفاً تولید انگور باشد به نتیجه نخواهیم رسید؛ اما اگر در کنار تولید انگور بتوانیم زنجیره تکمیلی آن را ارائه کنیم ارزش‌افزوده بیشتری پیدا خواهد کرد.

معاون استاندار ایلام به کشاورزان و سرمایه‌گذاران در این عرصه توصیه کرد از ظرفیت‌های تبصره ۱۸ استفاده و زنجیره ارزش را در تولید انگور دنبال کنند.

دکتر عباسی با تأکید بر اینکه هم زمین مرغوب و هم آب فراوان و هم همت بلند وجود دارد، ادامه داد: تولیدکننده بدون استفاده از فنّاوری‌های جدید و شرکت‌های دانش‌بنیان در بازارهای رقابت روز دوام بیاورد.

وی با بیان اینکه در معماری مدیریت توزیع و استفاده از آب باید تجدیدنظر کنیم، تصریح کرد: در هفته گذشته در این زمینه جلسه‌ای را با یک کارگروه از تهران داشتیم که باید مدنظر متولیان کشاورزی قرار گیرد و چنانچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در استان و به‌ویژه شهر ایوان فراهم کنیم مایل‌اند با تکنیک‌های جدید و روش‌های نوین آبیاری سرمایه‌گذاری کنند و بعد از چند سال اداره مجموعه را به کشاورزان واگذار کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام تصریح کرد: با توجه به اینکه باغ‌های انگور شهر ایوان در کنار منطقه‌ای است که معادن بیتومین شکل گرفته‌اند می‌توان از ظرفیت کارگروه احیای معادن کوچک مقیاس در کشور برای ارائه خدمات به کشاورزان هم استفاده کرد.

امروز برای اولین بار به شکرانه تولید انگور در این شهرستان جشنواره انگور برگزار شد.