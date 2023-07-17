به گزارش خبرنگار مهر، اردوی مشترک تیم‌های واترپلو ایران و صربستان در راستای آماده سازی برای بازی‌های آسیایی مصوب شده است.

البته برنامه اصلی میزبانی از تیم ملی صربستان بود اما از آنجا که این تیم مسابقات قهرمانی جهان در ژاپن را در پیش دارد، با سفر تیم دوم صربستان به ایران موافقت شد.

این تیم فردا سه شنبه وارد ایران می‌شود تا طبق توافقات صورت گرفته به مدت ۱۰ روز در تهران و در کنار ملی پوشان واترپلو کشورمان پیگیر تمریناتش باشد.

در ادامه هم تیم ملی واترپلو به صربستان سفر می‌کند تا در تورنمنت داخلی این کشور شرکت داشته باشد.

این روزها تیم ملی واترپلو زیر نظر مهدی پنام تاش سرمربی پیگیر تمرینات آماده سازی خود برای حضور در بازی‌های آسیایی است. «دژان میلاکوویچ» مربی صربستانی هم به عنوان مدیر فنی در کنار تیم است.

تیم ملی واترپلو ایران در دوره پیشین بازی‌های آسیایی صاحب مدال برنز شد.