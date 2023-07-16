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۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۷

معاون صنعت، معدن و تجارت بوشهر خبر داد؛

رتبه برتر کشور در برگزاری میز خدمت به صمت بوشهر رسید

رتبه برتر کشور در برگزاری میز خدمت به صمت بوشهر رسید

بوشهر- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل صمت استان بوشهر از کسب رتبه برتر استقرار میز خدمت حضوری اداره کل صمت استان بوشهر در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزاده محمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس گزارش تحلیلی وضعیت استقرار میز خدمت (حضوری) از سوی مرکز سرمایه انسانی و سازمانی وزارت صمت طی بازه زمانی سه ماهه اول سال ۱۴۰۲، اداره کل صمت استان بوشهر با کسب رتبه اول و امتیاز ۶ تعیین و ارزیابی شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل صمت استان بوشهر با اشاره به اهمیت تکریم اربابان رجوع و تسریع در ارائه خدمات مربوطه در حوزه صمت عنوان کرد: میز خدمت در کنار مرکز سامانه یکپارچه پاسخگویی ۱۲۴ از سال گذشته در اداره کل صمت استان راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: میز خدمت به صورت تخصصی در هر بخش توسط مدیران و کارشناسان مرتبط در کمترین زمان ممکن نسبت به پاسخ خدمت مورد نظر به متقاضیان اقدام کرده است.

کد مطلب 5837997

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