رتبه برتر کشور در برگزاری میز خدمت به صمت بوشهر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آزاده محمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس گزارش تحلیلی وضعیت استقرار میز خدمت (حضوری) از سوی مرکز سرمایه انسانی و سازمانی وزارت صمت طی بازه زمانی سه ماهه اول سال ۱۴۰۲، اداره کل صمت استان بوشهر با کسب رتبه اول و امتیاز ۶ تعیین و ارزیابی شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل صمت استان بوشهر با اشاره به اهمیت تکریم اربابان رجوع و تسریع در ارائه خدمات مربوطه در حوزه صمت عنوان کرد: میز خدمت در کنار مرکز سامانه یکپارچه پاسخگویی ۱۲۴ از سال گذشته در اداره کل صمت استان راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: میز خدمت به صورت تخصصی در هر بخش توسط مدیران و کارشناسان مرتبط در کمترین زمان ممکن نسبت به پاسخ خدمت مورد نظر به متقاضیان اقدام کرده است.