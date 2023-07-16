به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن بختیاری رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی صبح امروز (یکشنبه) در نشست خبری چهارمین همایش ملی حکمرانی متعالی اظهار داشت: این همایش فردا دوشنبه در دانشگاه عالی دفاع ملی با سخنرانی وزیر کشور و یکی از نایب‌رئیسان مجلس شورای اسلامی افتتاح و با حضور استانداران کشور و شهرداران شهرها ادامه می‌یابد و در اختتامیه هم حجت‌الاسلام «خسروپناه» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ایراد سخن خواهد پرداخت.

رئیس مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی افزود: همایش چهارم در امتداد سه همایش گذشته برگزار می‌شود؛ بدین‌صورت که در چهارمین همایش ملی حکمرانی متعالی به موضوع حکمرانی استانی یا به تعبیری محلی می‌پردازیم؛ بر این اساس، مراحل ابتدایی این همایش را از سال گذشته آغاز کردیم که طی آن در مراحل استانی تاکنون در ۹ استان همایش‌هایی را در راستای پنج هدف و پنج محور همایش برگزار کردیم.

وی اضافه کرد: تاکنون در ۱۰۰ دانشگاه و مرکز علمی ۸۴ نشست استانی با حضور صاحبنظران برگزار و طی آن با شرکت ۹ هزار نفر از نخبگان، ۱۹۲ سخنرانی ارائه شده است؛ همچنین در هر استان مقالاتی در سطح استانی هم ارسال شده است که برگزیدگان آن‌ها در روز همایش، ارائه خواهند داشت.

بختیاری با بیان اینکه مقالات خارجی که به‌عنوان مقالات برتر در روز همایش معرفی می‌شود، مقالاتی از کشورهای چین و بنگلادش است، گفت: ۲۲۰ مقاله رسیده که ۱۸۳ مقاله پذیرفته شد و از این تعداد ۹۴ مقاله مورد ارزیابی قرار گرفت تا از بین آن‌ها ۳۰ مقاله در روز همایش ارائه شود. از مجموع مقالاتی که قرار است، ارائه شود، پنج مقاله در نوبت صبح و ۲۵ مقاله هم در نوبت بعد از ظهر پیش‌بینی شده است.

وی گفت: هدف اصلی از تشکیل این مدرسه کمک به افزایش حکمرانی کشور است؛ لذا در این رابطه در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت‌هایی را انجام می‌دهیم.

بختیاری ادامه داد: تولید علم و دانش جدید و شناسایی نظام مسایل کشور و نیز کمک به حکمرانی برای پیاده‌سازی راه حل‌ها، فعالیتی است که در مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی دنبال می‌شود.