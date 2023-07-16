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۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۶

سفیر دانمارک در ایران:

دانمارک به روند سرمایه‌گذاری در ایران ادامه می‌دهد

دانمارک به روند سرمایه‌گذاری در ایران ادامه می‌دهد

اصفهان - سفیر دانمارک در ایران گفت: علیرغم تحریم‌ها علیه ایران و خروج آمریکا از برجام، دانمارک از جمله کشورهایی است که به روند سرمایه‌گذاری در ایران ادامه داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جسپر وار ظهر یکشنبه در جریان سفر به اصفهان در دیدار با استاندار اظهار داشت؛ معتقدم سیاست از کشورها به استان‌ها و شهرها منتقل شده و مراودات سیاسی از سطح کشوری به استانی منتقل شده است.

سفیر دانمارک در ایران با اشاره به اینکه چندین بار به اصفهان داشته است، گفت: نخستین بار ۲۸ سال قبل به اصفهان سفر کردم و علاقه‌مند بودم باز هم به اصفهان سفر کنم.

جسپر وار در خصوص زمینه‌های فعالیت میان دانمارک و اصفهان عنوان کرد: شکی نیست که اصفهان استانی فرهنگی و با ظرفیت‌های بسیار بالا در این حوزه است اما مراودات فرهنگی ما با ایران در سطح معمولی بوده است‌.

وی اضافه کرد: اولین مورد تعاملات می‌تواند در خصوص حوزه موسیقی باشد، در این حوزه علاقمند به همکاری هستیم.

جسپر وار ادامه داد: موزیسین معروفی در دانمارک داریم که تا به امروز به اصفهان سفر نکرده اما نام یکی از اجراهای خود را «میدانی در اصفهان» گذاشته است و علاقمند هستم این موزیسین قطعه الهام گرفته خود از اصفهان را در این شهر اجرا کند.

وی اظهار داشت: همچنین نمایشگاه‌هایی مشترک میان دانمارک و اصفهان می‌تواند برگزار شود و میزبان آثار هنرمندان باشیم.

سفیر دانمارک در ایران متذکر شد: دانمارک در حفاظت از منابع طبیعی، مقابله با گازهای دی اکسید کربن و حفاظت از آب در جهان سرآمد است.
جسپر وار عنوان کرد: یادداشت‌های تفاهمی میان دانمارک و ایران در حال انعقاد است و در خصوص حفاظت از منابع انرژی امیدواریم همکاری خوبی داشته باشیم.

وی بیان کرد: در ایران برق و آب به مردم ارزان ارائه می‌شود در صورتی که در کشور ما یک متر مکعب آب ۹ دلار ارزش دارد و اگر شهروندی نصف این میزان را صرفه جویی کند ۴ و نیم دلار برای خود صرفه جویی کرده است.

جسپر وار گفت: در زمینه آلودگی منابع آب نیز تجربیات خوبی داریم و تمایل داریم در این حوزه نیز با ایران ارتباط داشته باشیم.

سفیر دانمارک در ایران بیان کرد: علیرغم تحریم‌ها علیه ایران و خروج آمریکا از برجام، دانمارک از جمله کشورهایی است که به روند سرمایه‌گذاری در ایران ادامه داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم گردشگری در ایران و اصفهان، گفت: ایران یکی از پرتراکم‌ترین جاذبه‌های تاریخی در دنیا را دارد که سرآمد آن استان اصفهان است.

سفیر دانمارک در ایران ادامه داد: مردم کشور ما علاقه‌مند هستند که به ایران و اصفهان سفر کنند و امیدوارم زمینه این تعاملات نیز شکل بگیرد.

کد مطلب 5838024

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