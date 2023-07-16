به گزارش خبرنگار مهر، جسپر وار ظهر یکشنبه در جریان سفر به اصفهان در دیدار با استاندار اظهار داشت؛ معتقدم سیاست از کشورها به استان‌ها و شهرها منتقل شده و مراودات سیاسی از سطح کشوری به استانی منتقل شده است.

سفیر دانمارک در ایران با اشاره به اینکه چندین بار به اصفهان داشته است، گفت: نخستین بار ۲۸ سال قبل به اصفهان سفر کردم و علاقه‌مند بودم باز هم به اصفهان سفر کنم.

جسپر وار در خصوص زمینه‌های فعالیت میان دانمارک و اصفهان عنوان کرد: شکی نیست که اصفهان استانی فرهنگی و با ظرفیت‌های بسیار بالا در این حوزه است اما مراودات فرهنگی ما با ایران در سطح معمولی بوده است‌.

وی اضافه کرد: اولین مورد تعاملات می‌تواند در خصوص حوزه موسیقی باشد، در این حوزه علاقمند به همکاری هستیم.

جسپر وار ادامه داد: موزیسین معروفی در دانمارک داریم که تا به امروز به اصفهان سفر نکرده اما نام یکی از اجراهای خود را «میدانی در اصفهان» گذاشته است و علاقمند هستم این موزیسین قطعه الهام گرفته خود از اصفهان را در این شهر اجرا کند.

وی اظهار داشت: همچنین نمایشگاه‌هایی مشترک میان دانمارک و اصفهان می‌تواند برگزار شود و میزبان آثار هنرمندان باشیم.

سفیر دانمارک در ایران متذکر شد: دانمارک در حفاظت از منابع طبیعی، مقابله با گازهای دی اکسید کربن و حفاظت از آب در جهان سرآمد است.

جسپر وار عنوان کرد: یادداشت‌های تفاهمی میان دانمارک و ایران در حال انعقاد است و در خصوص حفاظت از منابع انرژی امیدواریم همکاری خوبی داشته باشیم.

وی بیان کرد: در ایران برق و آب به مردم ارزان ارائه می‌شود در صورتی که در کشور ما یک متر مکعب آب ۹ دلار ارزش دارد و اگر شهروندی نصف این میزان را صرفه جویی کند ۴ و نیم دلار برای خود صرفه جویی کرده است.

جسپر وار گفت: در زمینه آلودگی منابع آب نیز تجربیات خوبی داریم و تمایل داریم در این حوزه نیز با ایران ارتباط داشته باشیم.

سفیر دانمارک در ایران بیان کرد: علیرغم تحریم‌ها علیه ایران و خروج آمریکا از برجام، دانمارک از جمله کشورهایی است که به روند سرمایه‌گذاری در ایران ادامه داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های عظیم گردشگری در ایران و اصفهان، گفت: ایران یکی از پرتراکم‌ترین جاذبه‌های تاریخی در دنیا را دارد که سرآمد آن استان اصفهان است.

سفیر دانمارک در ایران ادامه داد: مردم کشور ما علاقه‌مند هستند که به ایران و اصفهان سفر کنند و امیدوارم زمینه این تعاملات نیز شکل بگیرد.