به گزارش خبرنگار مهر، آرزو فروغی ظهر یکشنبه در نشست با دانش‌آموزان دختر تراز انقلاب اسلامی اظهار کرد: آرمان همواره با داشتن روحیه جهادی به فکر خدمت به مردم بود و در دوران کرونا، در ضد غفونی کردن اماکن عمومی، مشارکت گسترده داشت.

وی افزود: شهید والامقام همیشه به دنبال معنویات بود به همین دلیل چون احساس می‌کرد از طریق حوزه به برای رسیدن به این هدف مقدس، دسترسی بیشتری دارد، وارد مسیر طلبگی شد.

مادر شهید با بیان اینکه آرزوی آرمان شهادت بود، ادامه داد: وقتی که در اغتشاشات سال گذشته، قرآن مورد اهانت و جسارت قرار گرفت و چادر از سر زنان کشیده شد، شهید علی‌وردی غیرتمندانه به دفاع از حریم دین و نظام مقدس جمهوری اسلامی برخاست.

فروغی بیان کرد: اغتشاشگران با ضرب و شتم از آرمان می‌خواستند تا به اهل بیت (علیهم‌السلام) و رهبر معظم انقلاب توهین کند اما او با اعتقاد قوی و ایمان راسخ، در مقابل این خواسته پلید آنها ایستاد و به شهادت رسید.

مادر شهید علی‌وردی خطاب به دانش‌آموزان گفت: حفظ حجاب اسلامی، هدف همه شهدای جنگ تحمیلی، مدافع حرم و مدافع امنیت بوده است پس برای حفظ این آرمان شهدا تلاش کنید.