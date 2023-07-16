ماموران خدوم انتظامی پرچمدار امنیت بخشی در جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا ملأ قادر قادری در دیدار با فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار کرد: به فضل الهی امروز شاهد امنیتی مطلوب در سطح جامعه و خصوصاً استان کرمانشاه هستیم، امنیتی که با تلاش و پشتکار مأموران پلیس حاصل شده است.

وی با بیان اینکه کارکنان پلیس زحمات زیادی برای برقراری امنیت می‌کشند، گفت: همین تلاش‌های مجدانه و مخلصانه باعث برقراری امنیتی مطلوب شده است.

ماموستا قادری همچنین خواستار خدمات رسانی به شهروندان و رفع مشکلات آنها شد و افزود: مردم ما در دنیا بهترین هستند و پشتوانه‌های اصلی نظام و انقلاب محسوب می‌شوند.

امام جمعه اهل سنت پاوه همچنین به بازگشایی مرز شوشمی اشاره و تصریح کرد: تحقق این مهم خواسته چندین ساله مردم پاوه و اهالی اورامانات بود که خوشبختانه پس از سال‌ها انتظار این مطالبه به حق مردم اجرایی شد.

وی با اشاره به وجود برخی مشکلات زیر ساختی در مرز شوشمی، خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود مسئولان مرتبط نسبت به رفع هر چه سریع‌تر آنها اقدام کنند چرا که شاهد تردد اتباع عراقی از آن هستیم.

ماموستا قادری در پایان بار دیگر با قدردانی از تلاش‌های امنیت آفرین پلیس ابراز امیدواری کرد خدمات گذرنامه‌ای در مرز شوشمی نیز با تدبیر فرمانده انتظامی استان افزایش یابد.