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۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۷

مدیرکل فناوری اطلاعات لرستان مطرح کرد؛

پوشش ۸۶ درصدی اینترنت در روستاهای بالای ۲۰ خانوار لرستان

پوشش ۸۶ درصدی اینترنت در روستاهای بالای ۲۰ خانوار لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان از پوشش ۸۶ درصدی اینترنت در روستاهای بالای ۲۰ خانوار این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صارمی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ارائه خدمت اینترنت پرسرعت در روستاهای لرستان، اظهار داشت: گام دیگر در توسعه اینترنت روستایی در استان برداشته شد و ۱۲۶ خانوار روستایی دیگر استان به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت متصل شدند.

وی گفت: در راستای توسعه ارتباطات روستایی و از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با احداث سایت جدید در روستای «مالیچه» در شهرستان ازنا توسط اپراتور همراه اول تعداد ۱۲۶ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۳۵۳ نفر به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند و از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان ضمن تبیین وضعیت توسعه‌ای استان، گفت: در حال حاضر پوشش اینترنت روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان ۸۶ درصد است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری با پوشش اینترنت روستاهای باقیمانده ۱۰۰ درصد این روستاها را پوشش دهیم.

صارمی افزود: اتصال مناطق روستایی و کم‌تر برخوردار استان به شبکه ملی اطلاعات علاوه کاهش دیجیتال بین مناطق شهری و روستایی، توسعه اقتصاد دیجیتال و عمران این مناطق را به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 5838057

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