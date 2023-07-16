مانور عملیاتی پدافند زیستی در بندر بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس علیپور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس سناریو طراحی شده برای مانور، فردی با ورود به محوطه مهمانسرا طی اقدام خرابکارانه نسبت به آلوده سازی مخزن آب شرب این مرکز اقدام کرد.

وی بیان کرد: به دلیل آلودگی آب شرب مهمان‌سرا شش نفر از مهمانان این مرکز مسموم شده و عملیات امدادرسانی به آنان با ارائه گزارش تلفنی به اورژانس بندر آغاز شد.

رئیس اداره اچ‌اس ای، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: با رسیدن نیروهای اورژانس و آتش نشان ۲ تن از بیماران با وضعیت وخیم به بیمارستان قائم انتقال داده شد.

وی ادامه داد: ۲ نفر دیگر با تشخیص تیم اورژانس بندر با خودرو سواری توسط کارشناسان HSE جهت ویزیت به بیمارستان انتقال داده شد و دو نفر دیگر با علائم اولیه کار درمان آنها توسط اورژانس بندر به صورت سرپایی انجام شد.

علیپور ادامه داد: در ادامه نیروهای حراست نیز با حضور در محل مانور نسبت به مشاهده تصاویر دوربین‌های مداربسته و مشاهده عامل خرابکارنه اقدام و گزارش تکمیلی آن را به مسئولان یگان حفاظت اداره کل بنادر جهت پیگیری‌های قضائی اطلاع رسانی کرد.