سفر نخست وزیر ژاپن به جده عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واس عربستان، منابع سعودی از سفر نخست وزیر ژاپن به این کشور خبر دادند.

بر اساس این گزارش، فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن امروز طی سفری رسمی وارد جده شد.

وی در فرودگاه ملک عبدالعزیز جده مورد استقبال بدر بن سلطان بن عبدالعزیز، معاون امیر منطقه مکه و خالد بن عبدالعزیز الفالح وزیر سرمایه گذاری عربستان، نایف الفهادی سفیر عربستان در ژاپن وتنی چند از مقامات سعودی قرار گرفت.

منابع خبری اعلام کردند که فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن درباره مسائل مرتبط با انرژی و نفت با مقامات عربستانی رایزنی کند.