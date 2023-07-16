به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری عربستان امروز یکشنبه از امضای ۲۶ تفاهمنامه همکاری با طرف ژاپنی با هدف تقویت مشارکت خبر داد.

وی در حاشیه نشست با فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن در جده امروز این خبر را اعلام کرد.

وزیر سعودی اعلام کرد که عربستان به دنبال فراهم آوردن بستر مناسب برای سرمایه گذاران ژاپنی است.

وی اعلام کرد که ژاپن سومین شریک بزرگ تجاری عربستان است.

از سوی دیگر نخست وزیر ژاپن هم عربستان را شریک راهبردی و مهم ژاپن دانست و ادامه داد: در زمینه دست یابی به انرژی پاک به عربستان کمک خواهیم کرد و تکنولوژی جدید به آنها می‌دهیم.

همچنین عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان هم ضمن استقبال از سفر نخست وزیر ژاپن به عربستان گفت: عربستان و ژاپن شرکای راهبردی در زمینه انرژی هستند.

لازم به ذکر است که فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن امروز وارد جده عربستان شد.