  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۹

امضای ۲۶ تفاهم‌نامه همکاری میان ژاپن و عربستان

امضای ۲۶ تفاهم‌نامه همکاری میان ژاپن و عربستان

منابع سعودی از امضای ۲۶ تفاهم‌نامه همکاری میان عربستان و ژاپن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری عربستان امروز یکشنبه از امضای ۲۶ تفاهمنامه همکاری با طرف ژاپنی با هدف تقویت مشارکت خبر داد.

وی در حاشیه نشست با فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن در جده امروز این خبر را اعلام کرد.

وزیر سعودی اعلام کرد که عربستان به دنبال فراهم آوردن بستر مناسب برای سرمایه گذاران ژاپنی است.

وی اعلام کرد که ژاپن سومین شریک بزرگ تجاری عربستان است.

از سوی دیگر نخست وزیر ژاپن هم عربستان را شریک راهبردی و مهم ژاپن دانست و ادامه داد: در زمینه دست یابی به انرژی پاک به عربستان کمک خواهیم کرد و تکنولوژی جدید به آنها می‌دهیم.

همچنین عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان هم ضمن استقبال از سفر نخست وزیر ژاپن به عربستان گفت: عربستان و ژاپن شرکای راهبردی در زمینه انرژی هستند.

لازم به ذکر است که فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن امروز وارد جده عربستان شد.

کد مطلب 5838110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه