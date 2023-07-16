فارس پایلوت ساخت گلخانه در کشور خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد عسکری ظهر یک شنبه در حاشیه دیدار با مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان فارس بیان کرد: استان فارس ظرفیتهای خوبی در تولید محصولات کشاورزی داشته و میتوان با هدفمند کردن فعالیتهای کشاورزی در استان زمینه ایجاد گلخانه و تغییر الگوی کشت در استان فارس را فراهم کرد.
عسکری اضافه کرد: نزدیک به ۳۰ درصد از اشتغال کشور مرتبط با حوزه کشاورزی بوده از این رو میتوان با تغییر الگوی کشت و ایجاد گلخانه، بهرهوری در اراضی کشاورزی استان را افزایش داد.
وی ادامه داد: شرایط صادرات محصولات کشاورزی استان فارس به کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم است از این رو برای افزایش بهرهوری کشاورزی در استان مقرر شده تا فارس به عنوان استان پایلوت ایجاد کننده گلخانه در کشور معرفی شود.
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