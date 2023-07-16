به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، مؤسسه صهیونیستی «ERI» پژوهشی را در زمینه نسبت تمایل شهرک‌نشینان صهیونیست جهت ادامه حضور در اراضی اشغالی انجام داده است.

روزنامه عبری زبان اسرائیل هیوم با انتشار نتایج پژوهش این مؤسسه صهیونیستی اذعان کرد که عمق بحران جاری در اراضی اشغالی و مشکلاتی که شهرک‌نشینان صهیونیست در مقطع کنونی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آشکار شده است؛ مقطع زمانی که طی آن اعتراضات و شکاف میان رده‌های مختلف جامعه صهیونیستی در نتیجه اختلافاتی که پیرامون طرح اصلاحات قضائی وجود دارد، هر روزه شدت می‌گیرد.

نتایج این پژوهش از بحران فروریختن دیوار اعتماد میان صهیونیست‌های جوان در رده‌های سنی ۱۸ تا ۳۴ سال و کابینه رژیم صهیونیستی حکایت دارد؛ چراکه در سال ۲۰۲۲، ۶۶ درصد از صهیونیست‌های جوان، آمادگی خود برای ادامه زندگی در اراضی اشغالی را اعلام کرده بودند، اما در پژوهش اخیر تنها ۴۶ درصد از این صهیونیست‌ها حاضر شده‌اند که به زندگی در اراضی اشغالی ادامه بدهند. به عبارت دیگر بر اساس نتایج این پژوهش، ۵۴ درصد از صهیونیست‌های جوان ترجیح می‌دهند در صورت امکان، در خارج از اراضی اشغالی زندگی کنند.

همچنین بر اساس این پژوهش، ۴۲ درصد از صهیونیست‌های جوان خود را بدبخت دانسته‌اند و هیچ آینده‌ای را برای تحقق آروزهای خود متصور نیستند. در عین حال، ۶۲ درصد از این جوانان، از ناچاری خود برای رویارویی فردی با مشکلات آینده اظهار شکایت نموده‌اند.

نکته جالب توجه این پژوهش آن است که ۵۲ درصد از جوانان صهیونیست اعلام کرده‌اند، نژادپرستی قومی و منطقه‌ای در اراضی اشغالی وجود دارد؛ حال آن‌که صهیونیست‌ها که خود رژیم جعلی نژادپرست و آپارتاید رژیم صهیوینستی را در اراضی اشغالی فلسطین تأسیس کرده‌اند.