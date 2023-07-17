باکتری های روده بر سلامت قلب تأثیر می گذارند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که آنچه در روده اتفاق می‌افتد می‌تواند تأثیر قابل توجهی در سلامت کلی قلب داشته باشد.

مطالعه جدید ارتباط بین باکتری‌های روده و نوعی تشکیل چربی یا پلاک‌های مرتبط با افزایش خطر وقایع قلبی را نشان داد.

این نوع پلاک به نام پلاک‌های آترواسکلروتیک عروق کرونر در اثر رسوبات چربی و کلسترول اضافی ایجاد می‌شود.

محققان باکتری‌های روده و تصویربرداری قلبی ۸۹۷۳ شرکت کننده را که بیماری قلبی نداشته و بین ۵۰ تا ۶۵ سال بودند، بررسی کردند.

«تاو فال»، محقق ارشد مطالعه از دانشگاه اوپسالا سوئد، می‌گوید: «پس از تجزیه و تحلیل تصویربرداری قلبی و فلور روده، ما دو نوع باکتری خاص را کشف کردیم.»

گونه‌های استرپتوکوک رابطه نزدیکی با نشانگرهای زیستی التهاب سیستمیک در گردش خون داشتند.

به گفته محققان، دو باکتری Streptococcus anginosus و Streptococcus oralis subsp. Oralis از فراوان‌ترین گونه‌ها در افراد مبتلا به آترواسکلروز عروق کرونر بودند.

محققان معتقدند برخی باکتری‌های خاص ممکن است عوامل خاصی را که از سلامت قلب بهره می‌برند آزاد کنند، یا این گونه‌های باکتری ممکن است در سرکوب التهاب یا احتمالاً رشد سایر باکتری‌هایی که موادی را که برای قلب مضر هستند، نقش داشته باشند.