خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، حامد عربزاده: جزیره خارگ دارای موقعیت خاصی در خلیج فارس است و تأمین امکانات و زیرساخت‌ها برای این جزیره نیز تابع شرایط خاصی است.

تأمین برق پایدار همواره یکی از مطالبات اصلی مردم در جزیره خارگ بوده که در این راستا اقدامات اساسی طی سال‌های اخیر صورت گرفته تا زمینه تأمین این نیاز مهم فراهم شود.

قطعی برق در فصل تابستان برای مردم در استان بوشهر و مناطق جنوبی کشور قابل تحمل نیست و انتظار می‌رود که هم مسئولان زمینه تأمین برق را فراهم کنند و هم مردم مصرف خود را مدیریت کنند.

تأمین برق پایدار

بخشدار ویژه خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازدید از نیروگاه‌های برق جزیره خارگ آخرین وضعیت این نیروگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

محمدرضا دشتی زاده با اشاره به اهمیت پایداری برق در فصل تابستان گفت: با همگرایی و هم افزایی متولیان نیروگاه‌های تولید برق، دستگاه‌های اجرایی بخش و مصرف بهینه برق شاهد تأمین برق پایدار خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به گرمای شدید بی سابقه در تابستان امسال برای پیش بینی برق پشتیبان در شرایط اضطرار نیاز به ظرفیت سازی و هماهنگی‌های بین بخشی بیشتر از گذشته ضرورت دارد.

بخشدار ویژه خارگ بیان کرد: خوشبختانه در بازدید امروز رئیس منطقه پایانه نفتی خارگ با اعلام همکاری همه جانبه اطمینان بخشی را برای متولیان برق شهری حاصل کرد.

مردم بهینه مصرف کنند

وی تصریح کرد: تولید فعلی برق در محدوده شهری جزیره خارگ ۱۵ مگاوات است، که هشت مگاوات نیز به صورت پشتیبان امکان بهره برداری وجود دارد.

دشتی‌زاده ادامه داد: همچنین با هم افزایی و همگرایی صورت گرفته توسط پایانه نفتی خارگ امکان برق دهی سه مگاوات برای محدوده شهری نیز وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: از شهروندان شریف خارگی تقاضا داریم، نسبت به مصرف بهینه برق به‌ویژه در مرداد و شهریورماه که پیک مصرف برق جزیره است اهتمام داشته باشند تا زحمات بخش تولید و توزیع، همچنین تلاش و همکاری کارکنان خدوم صنعت نفت به هدر نرود و شاهد پایداری برق در تابستان باشیم.

تعامل برای تأمین برق در خارگ

رئیس پایانه نفتی خارگ نیز بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در راستای تقویت مدیریت صرفه‌جویی تاکید کرد و همکاری، تعامل و همگرایی با مجموعه سازمان‌ها و نهادها را برای تأمین انرژی و پایداری برق مؤثر دانست.

سید ابراهیم حسینی تصریح کرد: در راستای تاکید مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران بر اهمیت مدیریت صرفه‌جویی و اعمال بهینه سازی مصرف برق در تمامی ادارات و زیر مجموعه‌های پایانه نفتی خارگ، تلاش می‌کنیم در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی در زمینه مصرف انرژی و پایداری شبکه، با مجموعه شهری جزیره خارگ تعامل داشته باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به زیرساخت‌های موجود و توان تولید برق در نیروگاه‌های پایانه نفتی خارگ و نیروگاه شهری (وزارت نیرو) انتظار داریم این تعامل موجب شود در صورتی‌که در شرایط خاص دچار کاهش تولید برق شویم، برای جلوگیری از محدودیت‌های شدید و قطعی برق، هم‌پوشانی شبکه‌ای بین دو طرف داشته باشیم‌.

انتظار می‌رود که علاوه بر تلاش مسئولان برای تأمین برق پایدار و پایدار شبکه در ایام گرم سال، مردم نیز مصرف خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که نیازهای همه افراد تأمین شود و شاهد کمترین اختلال در تأمین برق مورد نیاز در سطح این جزیره باشیم.