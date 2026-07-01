به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقانکُللی عصر چهارشنبه در دومین نشست شورای اداری بخش ویژه خارگ، با قدردانی از حمایتهای حسین پور، بخشدار ویژه خارگ، اظهار کرد: از اردیبهشتماه سال جاری، نیروگاه برق خارگ از برق منطقهای فارس به شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر واگذار شد و با تشکیل ساختار مستقل «امور برق خارگ»، اهمیت راهبردی این جزیره برای وزارت نیرو و شرکت توانیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به شرایط دشوار آغاز فعالیت مجموعه جدید افزود: تحویل نیروگاه همزمان با جنگ ۱۲ روزه و آغاز فصل گرما انجام شد و بهرهبرداری از نیروگاه با وجود مشکلات فنی، مسئولیت سنگینی را بر دوش همکاران ما قرار داد.
دهقانکللی با بیان اینکه عملیات رفع اشکال توربین نیروگاه در اولویت قرار گرفت، تصریح کرد: در حال حاضر توربین نیروگاه با ظرفیت کامل در مدار قرار دارد و توان تأمین برق مورد نیاز جزیره را دارد، اما به منظور افزایش ضریب اطمینان و رعایت الزامات پدافند غیرعامل، بخشی از برق همچنان از طریق پایانههای نفتی تأمین میشود.
وی از همکاری مجموعه عملیات عمومی و شرکت پایانههای نفتی ایران قدردانی کرد و گفت: این مجموعه همواره در شرایط بحرانی همراه صنعت برق بوده و اگر این همکاری وجود نداشت، با توجه به نبود اتصال جزیره به شبکه سراسری برق، با مشکلات جدی مواجه میشدیم.
ایجاد شبکه پدافندی میان نیروگاههای جزیره
مدیر امور برق خارگ همچنین بر ضرورت ایجاد یک شبکه پدافندی میان نیروگاههای مستقر در جزیره تأکید کرد و افزود: با توجه به تهدیدات سال گذشته و شرایط خاص کشور، لازم است نیروگاههای جزیره در قالب یک رینگ مشترک به یکدیگر متصل شوند تا در صورت بروز حادثه یا آسیب به یکی از نیروگاهها، امکان تأمین برق از سایر منابع فراهم باشد.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان بوشهر، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست نسبت به اجرای کامل دستورالعملهای ابلاغی اهتمام داشته باشند و گفت: بر اساس این مصوبات، دستگاههای اجرایی موظف هستند پس از پایان ساعات اداری، حداقل ۷۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند، اما بررسیهای میدانی نشان میدهد این موضوع در برخی ادارات هنوز بهطور کامل رعایت نمیشود.
دهقانکللی خاطرنشان کرد: همچنین تمامی دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند ۲۰ درصد انرژی مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر یا انرژی سبز تأمین کنند و رعایت این الزامات نقش مهمی در کاهش ناترازی برق و جلوگیری از خاموشیهای احتمالی خواهد داشت.
وی در پایان از آغاز عملیات توسعه نیروگاه برق خارگ از ابتدای مردادماه خبر داد و اظهار امیدواری کرد با ورود ظرفیت جدید تولید برق تا اواسط شهریور، پایداری شبکه برق جزیره بیش از گذشته تقویت شود.
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