به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده عصر یکشنبه در نشست تخصصی بررسی بهره‌وری در افزایش بهینه از امکانات استان بوشهر اظهار داشت: با از تجربیات موفق برای بهبود وضعیت بهره‌وری در استان بوشهر استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه بهره‌وری در حوزه اقتصادی مبتنی بر منابع مردم الگوسازی شود خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مختلف باید از تجربیات دستگاه‌های مشابه داخل و خارج از کشور استفاده کنند.

استاندار بوشهر خواستار استفاده بهینه از ظرفیت آب زیرسطحی قابل بهره‌برداری و برنامه‌ریزی برای عملیات زه‌کشی اراضی کشاورزی شد و گفت: اگر به این مهم توجه نشود سبب شوری اراضی کشاورزی دارای ارتفاع کوتاه استان بوشهر و غیرقابل کشت می‌شود.

وی تولید میگو پرورشی در هر هکتار برخی اراضی ساحلی استان بوشهر از سه تن به ۱۱ تن را نتیجه بهره‌وری دانست و بیان کرد: باید این الگو به سایر بخش‌های پرورش میگو در نقاط مختلف استان گسترش یابد.

محمدی‌زاده با اشاره به تولید محصولات مختلف کشاورزی و دامی در استان بوشهر از جمله خرما، گوجه‌فرنگی، محصولات گلخانه‌ای، تولید گوشت مرغ و دیگر حوزه‌ها تأکید کرد: باید الگوی بهره‌وری در این عرصه‌ها برای افزایش تولید تسری یابد.

وی نقش بهره‌وری در افزایش استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد اشاره قرار داد و گفت: برنامه آموزشی ویژه کارکنان، مدیران و کارشناسان مربوطه در عرصه بهره‌وری و راهکارهای استفاده از این موضوع با مشارکت اساتید مجرب تنظیم و اجرایی شود.

استاندار بوشهر با تأکید بر تدوین برنامه در حوزه بهره‌وری اضافه کرد: برنامه افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های اقتصادی استان بوشهر تدوین و عملیاتی شود.

محمدی‌زاده با اشاره به مصرف روزانه ۴۰۰ هزار مترمکعب آب شرب در استان بوشهر تصریح کرد: پساب بخش عمده‌ای از آب وارد زمین می‌شود و سبب افزایش سطح آب زیرسطحی می‌شود و زمینه شور شدن خاک اراضی را فراهم می‌کند و این مهم در زمین‌های دارای ارتفاع کم با خاک رسی بیشتر مشاهده می‌شود و اکنون علف‌های شور زیادی در نقاط مختلف استان رویش کرده که ناشی از افزایش زه‌آب در اراضی است.

وی این زه‌آب و افزایش سطح آب زیرزمینی را تهدید جدی برای اراضی کشاورزی دانست و تأکید کرد: علت اصلی این مهم پساب آب شهرها و روستاها است که باید برای این موضوع از سوی شرکت آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی استان بوشهر تدبیر شود.