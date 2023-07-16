تنیسور البرزی قهرمان تور آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تور تنیس کمتر از ۱۴ سال آسیا با انجام دیدارهای فینال به پایان رسید.

در مرحله نهایی بخش پسران آیریک عابدین‌زاده از استان البرز با نتیجه ۲-۶ و ۱-۶ از سد علی تقی زاده عبور کرد و عنوان قهرمانی را به نام خود ثبت کرد.

رقابت‌های تور تنیس آسیا از ۱۷ تیر در زمین‌های تنیس شاهین البرز آغاز و امروز با انجام دیدارهای فینال و انجام مراسم اختتامیه به پایان رسید.

سرداوری این دوره از رقابت‌ها بر عهده سینا ابراهیمیان داور نشان سفید کشورمان بود و زهرا داود آبادی مدیریت مسابقات را بر عهده داشت.