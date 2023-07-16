مصرف برق به ۷۰ هزار مگاوات رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا پیرپیران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به روزهای گرم تابستان و افزایش مصرف برق، اظهار داشت: استان‌های خراسان، تهران، اصفهان و خوزستان نسبت به دیگر استان‌ها مصرف بیشتری دارند.

وی خاطرنشان کرد: بخش خانگی در این روزها تأثیر بسزایی در مصرف برق دارد و از مردم درخواست داریم که از دور کُند کولرهای آبی استفاده کنند و یا دمای کولر گازی خود را روی ۲۵ درجه قرار دهند.

معاون هماهنگی توزیع شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: مصرف برق عصر روز یکشنبه به ۷۰ هزار مگاوات رسیده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: مشترکان بخش خانگی اگر مصرف خود را نسبت به سال گذشته کاهش دهند، علاوه بر بهره‌مندی از پاداش برق، هزینه قبض خود را می‌توانند مدیریت کنند؛ زیرا مصارف بالای الگوی مصرف از تخفیف بهره‌مند نمی‌شوند و نرخ آن ضریبی از نرخ تأمین برق خواهد بود.