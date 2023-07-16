محمدجواد سپهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کم‌آبی در شهرستان فردیس اظهار کرد: به دلیل افزایش دمای هوا و گاهی اسراف در مصرف با کاهش فشار آب مواج شدیم.

وی بیان کرد: بحران آب تبدیل به جنگ آب‌ها در جهان شده است و اگر کشوری نتواند آن را به درستی مدیریت کند یقیناً در این جنگ می‌بازد.

سرپرست بخشداری مشکین‌دشت تصریح کرد: ما در دولت وظیفه خدمت رسانی به مردم را داریم اما این مهم با همکاری و همراهی مردم محقق می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مردم با الگوی صحیح مصرف آب تصریح کرد: ما زیرساخت‌ها را فراهم می‌کنیم اما نگهداشت و مدیریت آن توسط مردم باید انجام شود.

سپهر ادامه داد: ما با نماینده مالکین چاه آب کشاورزان نشست داشتیم که توافق کردند چاه‌های قابل شرب به آب شهری متصل شود.

به گزارش مهر، بر اساس آمار سرپرست بخشداری مشکین دشت در سه روز گذشته دو چاه آب قابل شرب به شبکه شهری متصل شده است که به زودی هم دو چاه دیگر متصل می‌شود.