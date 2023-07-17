کسب مقام دوم مسابقات بین المللی کیوکوشین پروفی توسط تیم استان

مجید بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، مسابقات بین المللی کیو کوشین پروفی با حضور کشورهای عراق، روسیه، افغانستان، پاکستان، چین و مجارستان به مدت ۲ روز در سالن ورزشی جهان پهلوان تختی تهران برگزار شد.

نماینده کیو کوشین پروفی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تیم آذربایجان شرقی با ۳۹ ورزشکار در این رقابت‌ها حضور داشتند عنوان کرد: تیم کیو کوشین پروفی استان با ۹ دختر و ۳۰ پسر در تمامی رده‌های سنی در این مسابقات حضور داشته و در نهایت مقام نایب قهرمانی تیمی را کسب کرد.

بهمنی نتایج نفرات را در بخش دختران و پسران به ترتیب ذیل اعلام کرد:

در بخش دختران

ال آی پورعلی مقام نخست

باران آهنگر قدیمی مقام نخست

مریم کمالی راد مقام نخست

مهدیه میرزاپور مقام نخست

فاطمه همراهی مقام نخست

اسماً فتحی مقام دوم

ستایش رزمی مقام سوم

ریحانه جامع مقام سوم

در بخش پسران

محمد طاها شریفی مقام نخست

بهرام سیوانی مقام نخست

سپهر اسماعیل پور مقام نخست

علی شهنامی مقام نخست

صدرا صمدی مقام نخست

امیرعلی همایونی مقام نخست

عادل علیزاده مقدم مقام نخست

آریا بهروش علمداری مقام نخست

محمد ابراهیم علیزاده مقام نخست

مهدی عدلی مقام نخست

محسن دادراس مقام دوم

علی رجبی مقام دوم

طاها سلیمانی مقام دوم

محمد شایراد مقام دوم

علیسان سلطان پور مقام دوم

مهدی ایوبی مقام دوم

محمد طاها همایونی مقام سوم

علی رحمانی مقام سوم

حسین گلی پور مقام سوم

مبین رفیعی مقام سوم

آراز اسدی مقام سوم

امیر حسین مردمی مقام سوم

مهدی زمان پور مقام سوم