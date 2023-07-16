پیش بینی بورس ۲۶ تیر ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، در روز یکشنبه بازار سرمایه با یک افت غیرقابل انتظار ۵۰ هزار واحدی مواجه شد، حال شاخص کل در محدوده ۲ میلیون و ۲۰ هزار واحد قرار دارد و برای بازارساز اصلی یعنی وزارت اقتصاد و سازمان بورس مهم است که این حمایت در نقطه ۲ میلیون واحد حفظ شود، البته در بازار سرمایه هر امکانی وجود دارد و برخی از موارد بازارساز نیز حریف هیجان در بازار نشده و برای کنترل خرید یا فروش به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.

فراقی کارشناس بازار سرمایه کارشناس بازار سرمایه در پیش بینی بازار سرمایه در روز دوشنبه گفت: روز دوشنبه معاملاتی به احتمال بالایی با شروعی با غلبه عرضه خواهد بود که در میانه راه شاهد برخورد به خط روندی (ناحیه‌ای با شکل گیری تقاضا) در شاخص کل و تطابق آن با محدوده دو میلیون شاخص خواهیم بود که در صورت شکل گیری حجم نسبی در این ناحیه بازار می‌توان انتظار روزی بهتر از یکشنبه را داشت که البته با توجه به رفتارهای دو روز اخیر بازار می‌توان برخلاف پیش بینی‌های قبلی آن را مکثی در مسیر اصلی دانست تا زمانی که بازار بتواند حداقل کمی از ریسک‌های تحمیل شده به خود جدا شود.