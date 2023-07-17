احتمال دیدار سران روسیه و برزیل در نشست «بریکس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مائورو ویِرا»، وزیر خارجه برزیل اعلام کرد نزدیکترین احتمال دیدار دوجانبه لولا داسیولا، رئیسجمهور این کشور با ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سران «بریکس» در آفریقای جنوبی است.
نشست سران گروه کشورهای «بریکس»، اواخر ماه آگوست برگزار میشود.
گروه بریکس هماکنون متشکل از کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین، و آفریقای جنوبی است.
سرواژه بریکس (BRICS ) از کنارهمقرارگرفتن حرف اول نام انگلیسی این کشورها تشکیل شده است. ۳۰ درصد تولید ناخالص و ۴۰ درصد جمعیت جهان در حوزه بریکس تعریف میشود.
پیش از این سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در واکنشی عصبی به اظهارات لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور برزیل که گفته بود «غرب علاقهای به پایان دادن به جنگ اوکراین ندارد»، گفت که رهبر برزیل صرفاً «پروپاگاندای روسیه و چین را طوطیوار تکرار میکند!»
لولا در جریان سفرش به چین، گفت که «آمریکا باید از تشویق و تحریک جنگ دست برداشته و از صلح حرف بزند. اتحادیه اروپا هم باید شروع به صحبت از صلح کند.»
سیاستمدار چپگرای برزیلی که اوایل سال ۲۰۲۳ جانشین ژائر بولسنوارو، رئیس جمهور سابق این کشور شده و به کاخ ریاست جمهوری بازگشته است، همچنین گفت که وضعیت شبهجزیره کریمه نیز باید در جریان مذاکرات بین مسکو و کییف مورد به بحث گذاشته شود. لولا همچنین نسبت به عضویت در گروهی برای میانجیگری مذاکرات صلح در جنگ اوکراین ابزار آمادگی کرد.
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