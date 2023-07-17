نقض حریم هوایی سوریه توسط هواپیماهای جاسوسی ائتلاف آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «اولگ گورینوف» معاون رئیس مرکز روسی آشتی ملی در سوریه وابسته به ارتش روسیه اعلام کرد که ۲ فروند جنگنده از نوع «اف ۱۶» متعلق به ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا و یک هواپیمای جاسوسی از نوع «ام سی ۱۲ دبلیو» حریم هوایی سوریه را نقض کرده است.

وی افزود: این اقدام بر فراز منطقه التنف صورت گرفته است. همچنین ۱۲ مورد دیگر از نقض پروتکل‌های عدم درگیری، توسط پهپادهای ائتلاف آمریکا در حریم هوای سوریه ابلاغ شده است.

گورینوف تاکید کرد: تکرار چنین اقداماتی، تهدید کننده وقوع حوادث هوایی برای هواپیماهای غیرنظامی به شمار می‌رود.

وی پیشتر نیز با ارائه آماری از نقض مداوم و هدفمند پروتکل‌های توقف درگیری توسط ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا خبر داده بود.

گورینوف تصریح کرده بود که تخلفات مربوط به پروازهای پهپادها و هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در سوریه به شکل مستمر ادامه دارد. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در سوریه در منطقه کاهش تنش فقط طی یک روز با ۱۰ مورد پرواز غیرمتعارف پهپادهای خود اقدام به نقض پروتوکل‌ها و معاهدات حقوقی کرده‌اند.

در حالی که نظامیان روسیه با درخواست و مجوز دولت دمشق در سوریه حضور دارند، اما حضور آمریکا در سوریه یک حضور غیرقانونی و به صورت اشغالگرانه توصیف می‌شود. دولت دمشق بارها بر ضرورت بیرون رفتن نظامیان آمریکایی از خاک این کشور تاکید کرده اما واشنگتن به جای ترک سوریه، برای تقویت پایگاه‌های غیرقانونی خود در این کشور تلاش می‌کند.