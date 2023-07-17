بازدید رییس ستاد کل نیروهای مسلح از پایگاه شهید فکوری تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با هدف بازدید از یگان‌های نیروهای مسلح مستقر در استان آذربایجان شرقی در رأس هیأت عالی رتبه نظامی وارد تبریز شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به همراه امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه با حضور در پایگاه شهید فکوری تبریز، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف و نمایشگاه توانمندی‌های پایگاه شهید فکوری، توان رزمی این یگان را مورد ارزیابی قرار داد.

در این بازدید امیر نصیرزاده جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی، امیر سرتیپ واحدی فرمانده نیروی هوایی و جمعی از معاونان ستاد کل نیروهای مسلح رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را همراهی کردند.

سرلشکر باقری در بدو ورود به تبریز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خدا را شاکرم که فرصتی شد تا در استان آذربایجان شرقی حضور پیدا کنم، اهداف سفر خود را ارزیابی واحدهای نیروهای مسلح مستقر در این استان عنوان کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: طبق بررسی‌های قبلی، وضعیت استان از نظر امنیتی در شرایط مناسب و مطلوبی است و مرزها در امنیت قرار دارد.