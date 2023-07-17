نخستین گروه حجاج گلستانی چهارشنبه وارد استان می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین گروه از حجاج گلستانی خانه خدا، ساعت ۱۶ و پنجاه دقیقه روز چهارشنبه ۲۸ تیرماه از فرودگاه مدینه به مقصد فرودگاه بین المللی گرگان پرواز دارند.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده، حجاج گلستان با ۱۳ پرواز در مدت شش روز از مدینه منوره به استان باز می‌گردند.

در مدت بازگشت حجاج به استان، شماره تلفن ۱۹۹ و ۰۱۷۳۱۲۲۸۰۳۰ اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات هم استانی‌ها در زمینه ارائه اطلاعات روز و ساعت پروازهای بازگشت حجاج بیت الله الحرام خواهد بود.

امسال دو هزار و ۹۳۴ نفر از گلستان برای به جای آوردن اعمال حج تمتع به سرزمین وحی رفتند.