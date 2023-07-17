به روز شدن اقدامات اجتماعی در پیشگیری از معضل اعتیاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایرج کاکاوند رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با تاکید بر نقش اقدامات اجتماعی در پیشگیری از معضل اعتیاد اظهار داشت: امروزه مبارزه با پدیده شوم اعتیاد، به عنوان موضوعی اجتماعی و فرهنگی و در ارتباط با انسان، پدیدهای بسیار پیچیده و دشوار است؛ ضرورت دارد با رویکرد و نگاه اجتماعی در عرصه مبارزه با اعتیاد، با بهره گیری از ظرفیتهای عظیم اجتماعی و فرهنگی همه دستگاههای مسئول و تأثیرگذار در این مسیر، گامهای استوارتری را بر داریم.
این مقام ارشد انتظامی همچنین بر لزوم به روز شدن اقدامات حوزه اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد تاکید و خاطر نشان کرد: بر کسی پوشیده نیست در عصر حاضر که دیدگاه آحاد جامعه دائماً دستخوش تغییرات اساسی و در حال به روز شدن است پلیس نیز میبایست همگام با مردم، با خلق ایدههای نو و اقدامات خلاق و از سویی هم بتواند نقش پیشگیری کننده از آسیبهای اجتماعی را به خوبی ایفا کند ضمن اینکه بتواند پاسخگوی نیازها و مطالبات به روز شهروندان هم باشد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در ادامه بهره مندی از اقدامات پیشگیرانه و هم راستا با فعالیتهای مقابلهای را یکی از اولویتهای اصلی حوزه اجتماعی در برخورد با این بلیه شوم بر شمرد و عنوان کرد: بدون تردید یکی از معضلات و چالشهای اصلی امروز جامعه، گرایش نسل جوان به مصرف مواد مخدر و تحمیل هزینههای بسیار سنگین بر خانوادهها است؛ شایسته است با اقدامات خداپسندانه و دلسوزانه در قالب برنامههای تأثیرگذار اجتماعی واقعیتها و لایههای پنهان بلیه شوم اعتیاد برای خانوادهها و نسل جوان بازگو شود.
سردار کاکاوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حساس سازی سایر نهادها و دستگاههای متولی به منظور همراهی و همکاری با پلیس در عرصههای اجتماعی، پیشگیرانه و مقابلهای بر استفاده حداکثری از ظرفیت نهادها و ارگانهای برون سازمانی از جمله آموزش و پرورش، بهزیستی، وزارت علوم، وزارت کشور و … تاکید کرد و افزود: در حوزه مقابله با مواد مخدر نباید همه بار را بر دوش انتظامی کشور انداخت؛ موفقیت زمانی حاصل میشود که سایر دستگاهها و نهادهای مسئول ضمن هم افزایی و تشریک مساعی با مجموعه انتظامی که انصافاً درک جامع و کاملی در حوزه مبارزه با مواد مخدر را دارد با تمام توان و ظرفیت پای کار آمده و با این مجموعه پرتلاش و ایثارگر همراه و هم ساز شوند که این یکی از وظایف ردههای اجتماعی است.
وی در ادامه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی را مهمترین محور پیشگیری از اعتیاد برشمرد و عنوان کرد: با توجه به گستردگی دام اعتیاد در جامعه، اهتمام ویژه به موضوع آگاهی بخشی و نیز اطلاعرسانی هدفمند، نسبت به خطرات مواد مخدر در جامعه میتواند گام مؤثری در طرح ارزشمند مهار اعتیاد باشد.
سردار کاکاوند همچنین از مجموعههای اجتماعی پلیس به عنوان پل ارتباطی با جوامع هدف از جمله نسل جوان و نوجوان به عنوان سرمایههای اجتماعی یاد کرد و افزود: مجموعه اجتماعی پلیس با ایمان به تأثیرگذاری اقدامات پیشگیرانه به عنوان نیروهایی متخصص، قبل از گرفتار شدن نسل جوان و نوجوان در منجلاب اعتیاد، میتواند در نزدیک کردن اذهان شهروندان جامعه با واقعیتهای تلخ اعتیاد و به طور کل پیشگیری از گرایش افراد به سمت مصرف مواد مخدر نقش کلیدی و تأثیرگذار داشته باشد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در خاتمه ردههای اجتماعی پلیس را حوزههای نرم و قابل انعطاف انتظامی خطاب کرد و اظهار داشت: امیدوارم با هم افزایی و تشریک مساعی با صاحب نظران و اندیشمندان، شاهد موفقیتهای روز افزون باشیم.
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