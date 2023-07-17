به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع دیپلماتیک در رژیم صهیونیستی اعلام کرده‌اند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم از عملکرد «مایک هرتزوگ» سفیر تل آویو در واشنگتن که برادر اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی نیز به شمار می‌رود، بسیار خشمگین و ناراضی است.

بر اساس این گزارش که توسط شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی منتشر شده، نتانیاهو در جریان یک نشست که چند روز قبل با مایک هرتزوگ داشته، در خصوص روابط متشنج تل آویو و واشنگتن گفتگو کرده است.

نتانیاهو در جریان این نشست نسبت به عدم دعوت از وی توسط کاخ سفید برای سفر به آمریکا، ابراز خشم و نارضایتی کرده است.

وی در این نشست خطاب به مایک گفته است: باید برای اینکه کاخ سفید از من دعوت کند، بیشتر تلاش کنی.

به گفته منابع دیپلماتیک، نتانیاهو از سفر رئیس رژیم صهیونیستی به نیویورک و واشنگتن طی روزهای آتی و دیدار با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید خرسند نیست.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا اخیراً در سخنان تلفنی خود در یک نشست، تاکید کرده بود که نخستین کسی که پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تبریک گفت، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود اما هنوز از وی برای حضور در کاخ سفید، دعوت به عمل نیامده است.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که عدم دعوت از نتانیاهو برای حضور در کاخ سفید از سوی آمریکا، خشم دولت این کشور از سیاست‌های کابینه نتانیاهو در خصوص اصلاحات قضائی و گسترش شهرک سازی ها در کرانه باختری و سخنان وزرای تندروی کابینه وی است.

تحلیلگران صهیونیست گفتگوی اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با شبکه سی‌ان‌ان علیه کابینه نتانیاهو را بیانگر تنش‌های عمیق در روابط میان واشنگتن و تل‌آویو دانستند.

بایدن در جریان این گفتگوی تلویزیونی بدون اشاره به نام وزرای کابینه نتانیاهو از جمله ایتمار بن‌گویر و بتسلئیل اسموتریچ (وزیر امنیت داخلی و دارایی) گفت: وزرای نتانیاهو عامل بحرانی شدن وضعیت در کرانه باختری هستند.

بایدن حتی پای خودش را فراتر از این هم نهاد و گفت: کابینه امنیتی نتانیاهو، افراطی‌ترین شخصیت‌هایی را که در حیات خود شناخته‌ام در عضویت خود دارد و من را به دورانی که «گلدا مایر» نخست وزیر اسرائیل (رژیم صهیونیستی) بود، بازمی‌گرداند.

در همین رابطه، «آبراهام بن تسفی» تحلیلگر صهیونیست گفت: سخنان اخیر بایدن دوران جدید و نگران‌کننده‌ای را از جنگ سرد چند ماهه میان واشنگتن و تل‌آویو آغاز کرده است.