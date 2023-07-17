جابجایی پیام بیش از یک میلیون کاربر از طریق طرح «اینترکانکشن»

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در یکی از پیامرسان های بومی در پاسخ به یکی از کاربران در خصوص آخرین وضعیت پروژه اتصال متقابل پیامرسان های بومی و اینترکانکشن گفت: در حال حاضر پیامرسان های بومی که قابلیت اینترکانکشن را راه اندازی کردهاند در حال فعالیت هستند و از ابتدای راه اندازی تاکنون پیام بیش از یک میلیون کاربر در این بستر جا به جا شده است.
وی افزود: یکی دیگر از پیامرسان ها که این قابلیت را نداشت در حال حاضر تست نهایی برای راه اندازی را انجام داده و به زودی در چرخه سرویس قرار میگیرد و پیام رسان دیگر اعلام کرده که برای راه اندازی به زمان بیشتری نیاز دارد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: موضوع گروهها و کانالهای مشترک نیز در دستور کار است اما به دلیل پیچیدگیهای فنی، زمان زیادی برای پیاده سازی نیاز دارد.
خوانساری در پایان گفت: تجربه فعلی با همفکری پیامرسان ها و تیم خبره پیاده شده است اما پذیرای پیشنهادهای جدید هستیم.
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