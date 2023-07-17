فاطمه زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: طی ۲۴ ساعت گدشته شاهد وزش باد شدید و گرد و خاک به ویژه در نیمه شرقی استان بوده‌ایم.

وی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته حداکثر سرعت وزش باد در ایستگاه علی‌آباد زارعین به میزان ۹۴ کیلومتر بر ساعت و در بیرجند به ۶۵ کیلومتر بر ساعت رسید.

کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی یادآور شد: براساس الگوی نقشه های پیشیابی هواشناسی تا پایان هفته به تتاوب گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید، خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش میزان دید افقی در استان قابل پیش بینی است.

زارعی ادامه داد: طی این مدت طوفان گرد و خاک در مرز شرقی دور از انتطار نیست.

وی افزود: ناپایداری ها روزهای پایانی هفته گسترده تر خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه به لحاظ دمایی ادامه روند افزایش دمای هوا که از دیروز در استان آعاز شده وجود دارد و هوا گرمتر خواهد شد، بیان داشت: طی شبانه روز گذشته بیرجند با حداقل دمای ۲۱ درجه خنک ترین و دهسلم و طبس مشترکاً با حداکثر دمای ۴۶ درجه گرمترین نقاط استان بوده است.

زارعی خاطرنشان کرد: حداکثر دما روز گذشته در بیرحند به ۳۸ در جه رسید و امروز انتظار داریم به ۴۰ درجه برسد و دمای فعلی آن ۲۱ درجه است.