نماز جمعه تجلی وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی ظهر دوشنبه در نشست شورای فرهنگی عمومی شهرستان دیر، با گرامیداشت سالروز اقامه اولین نمازجمعه در کشور، اظهار داشت: نمازجمعه یکی از ارزش‌هایی است که امام با آمدن انقلاب اسلامی آن را احیا کرد.

امام جمعه دیر با بیان اینکه در نمازجمعه دو عامل حیات طیبه یعنی ذکر خدا و حضور مردم به هم وصل می‌شود، افزود: هیچ فریضه‌ای مانند نمازجمعه دارای آمیختگی معنویت و سیاست نیست.

وی با اشاره به اینکه نمازجمعه قرارگاهی برای پیگیری مسائل مختلف است، عنوان کرد: در طول چند دهه انقلاب نمازهای جمعه برکات زیادی داشته اند.

امام جمعه صدای مردم است

حسینی گفت: امام جمعه سخنگوی انقلاب و صدای مردم و بیان مطالبات مردمی و تقویت کننده دین و ایمان مردم است.

وی با بیان اینکه دشمن همواره وحدت، ایمان و امید مردم را مورد هجمه قرار می‌دهد، افزود: نمازجمعه تجلی وحدت مردم است و از سویی در نمازجمعه ایمان مردم تقویت و امیدآفرینی می‌شود.

امام جمعه دیر ابراز کرد: همه وظیفه داریم در بزرگداشت نمازجمعه تلاش کنیم چون نمازجمعه متعلق به همه مردم و در خدمت همه نهادها و دستگاه‌ها است.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ شهادت و ایثار، تقویت نهادهای نظام، تکریم و تجلیل از خدمتگزاران، بصیرت افزایی، امیدآفرینی، فرهنگ سازی نسبت به بزرگداشت اعیاد و شهادت اهل بیت، بزرگداشت شهدا و… از کارکردهای نمازجمعه است.

بهره‌برداری مناسب از مجالس حسینی

حسینی با اشاره به در پیش بودن ماه محرم، بیان کرد: ماه محرم و عاشورای حسینی بهترین فرصت برای تقویت بنیه دینی و اعتقادی مردم و خنثی کردن توطئه‌های دشمن و پاسخ گویی به شبهات است.

امام جمعه دیر با تاکید بر بهره برداری مناسب از مجالس حسینی، افزود: مراسم عزاداری در خور شأن سالار شهیدان برگزار شود و مسائلی که با شخصیت ابا عبدالله و یاران باوفایش سازگار نیست از مجالس بزداییم و جلوی انحرافاتی که در مراسم نفوذ کرده بگیریم.

وی با بیان اینکه باید از سالار شهیدان و یاران باوفایش درس عزت طلبی، فداکاری، دفاع از دین و شهادت طلبی بگیریم، عنوان کرد: مراسم حسینی مجالس احیا دین و مکتب و ارزش‌های اسلامی است.