خدادادی: ایران مقتدر در برابر دشمنان تسلیم نخواهد شد

زهرا خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه ایران قدرت اول جهان است، گفت: در طول تاریخ ایران شاهد بوده‌ایم که دشمنان همواره به دنبال این بوده‌اند که به ایران ضربه بزنند، آن را از بین ببرند یا به هر نحوی بر کشور تسلط پیدا کنند و در مقاطع مختلف نیز تلاش کرده‌اند بخش‌هایی از ایران را جدا کرده و تحت سلطه خود قرار دهند.

وی افزود: در جنگ اخیر نیز مهم‌ترین هدفی که دشمن دنبال می‌کرد، تجزیه ایران و تکه‌تکه کردن کشور بود تا از این طریق بتواند بر ایران تسلط پیدا کند، اما به لطف خداوند، خون شهدا، خون رهبر شهیدمان و فرماندهان شهید که ضامن انقلاب و نظام هستند، همچنین با مقاومت مردم و رهبری و هدایت مقام معظم رهبری، توانستیم در برابر ابرقدرت‌هایی که تمام‌قد در برابر ایران ایستاده‌اند، مقاومت کنیم و از این توطئه سربلند بیرون بیاییم.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ایستادگی باعث شد دشمنان به اهداف خود نرسند و ایران توانست به یک ابرقدرت در جهان تبدیل شود و ان‌شاءالله این روند نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

خدادادی با اشاره به فشارهای موجود علیه کشور گفت: با وجود همه فشارهایی که دشمن وارد می‌کند، از یک طرف حمله نظامی را آغاز کرده و از طرف دیگر به محاصره اقتصادی و فشار اقتصادی روی آورده است، تمام تلاش مسئولان این است که از این مرحله حساس نیز سربلند بیرون بیاییم.

وی تأکید کرد: باید ظرفیت‌ها و توانایی‌های خودمان را به سمت اهداف و برنامه‌های پیشرفت کشور هدایت کنیم و لازم است از همه ظرفیت‌های داخلی کشور استفاده کنیم.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به جز آمریکا و رژیم صهیونیستی، با سایر کشورها می‌توانیم تعاملات خود را ادامه دهیم و باید تلاش کنیم هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه سیاسی، تمامی تعاملات خود را با جدیت دنبال کنیم.

خدادادی خاطرنشان کرد: ایران کشور مقتدری است که در برابر دشمن سر خم نمی‌کند و تسلیم نمی‌شود، اما در عین حال راه دیپلماسی را نیز باز می‌گذارد.