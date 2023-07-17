نیوزیلند: چین امنیت منطقه اقیانوسیه را کاهش داده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کریس هیپکینز، نخست وزیر نیوزیلند با ادعای نقش چین در کاهش امنیت منطقه اقیانوسیه و افزایش مناقشات در آن، گفت که ولینگتون باید همکاری خود با شرکای هم‌فکرش را افزایش دهد.

هیپکینز مدعی است که ظهور چین و عزم این کشور برای اعمال نفوذ، عمده محرک تشدید رقابت راهبردی به ویژه در منطقه هند-آرام است.

وی افزود: مناقشات در منطقه ما افزایش پیدا کرده، کمتر از گذشته قابل پیش‌بینی شده و امنیتش کاهش یافته است. و این مساله، برای کشورهای کوچک همچون نیوزیلند که برای پیشرفت و امنیت، به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قوانین بین‌المللی متکی هستند، چالش‌هایی را به‌وجود می‌آورد.

وی اضافه کرد که رابطه با چین نیازمند مدیریت دقیق است اما پکن همچنان یکی از شرکای تجاری اصلی نیوزیلند محسوب می‌شود. اظهارات هیپکینز کمتر از یک ماه پس از آن مطرح شده است که او در راس هیئتی بلندپایه، سفر تجاری موفقی به چین داشت و تغییر رویکرد ولینگتون نسبت به پکن شائبه‌برانگیز به نظر می‌رسد.

ولینگتون در مقایسه با استرالیا و سایر شرکای امنیتی اتحادیه موسوم به «پنج چشم» یعنی کانادا، آمریکا و انگلیس، همواره از دیرباز رویکردی صلح‌جویانه‌تر در قبال چین داشته است.

نخست وزیر نیوزیلند اضافه کرد: منافع و نگرانی‌های مشترک به این معنا نیست که همیشه یک رویکرد را اتخاذ خواهیم کرد. گاهی اوقات، رویکردهای متنوع برای نیل به نتایج یکسان، قدرت تاکتیکی به همراه می‌آورد.

وانگ شیائولونگ، سفیر چین در نیوزیلند با اشاره به روابط سالم، باثبات و روبه‌رشد دو کشور گفت: تعجبی ندارد که باتوجه به تفاوت در شرایط متبوع هر کشور، اختلافاتی داشته باشیم. با این حال، به رغم تفاوت در سیستم‌ اجتماعی و سطح پیشرفت هر کشور، همزیستی مسالمت‌آمیز امری غیرمحتمل نبوده و امکان‌پذیر است.