دکتر محمدمهدی نوروزشمسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سی و هفتمین دوره آزمون دستیاری دندانپزشکی روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه با شرکت ۱ هزار و ۴۸۰ داوطلب در ۱۷ حوزه دانشگاه علوم پزشکی برگزار می‌شود.

وی افزود: کارت ورود به جلسه آزمون از امروز دوشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در اختیار داوطلبان قرار گرفته است و هر داوطلب موظف به پرینت کارت خود از روی سایت است.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: داوطلبان این دوره پس از برگزاری آزمون کتبی می‌توانند از روز شنبه ۳۱ تیرماه کلید آزمون خود را مشاهده کنند و در صورت داشتن سوال یا اعتراض آن را به صورت اینترنتی به مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال کنند.

آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی صبح پنجشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲ به طور همزمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در شهرهای اصفهان، اهواز، بابل، ساری، تبریز، ارومیه، تهران، زاهدان، کرمانشاه، شیراز، بندرعباس، قزوین، کرمان، رشت، مشهد، همدان و یزد برگزار می‌شود.

نوروزشمسی درباره آزمون ارتقا دستیاران تخصصی دندانپزشکی گفت: آزمون ارتقا دستیاران تخصصی دندانپزشکی نیز همزمان با آزمون دستیاری دندانپزشکی در ۱۸ حوزه دانشگاه علوم پزشکی که مجری برگزاری دوره‌های دستیاری تخصصی دندانپزشکی هستند روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: در آزمون ارتقا دستیاران تخصصی دندانپزشکی تعداد ۷۸۲ دستیار تخصصی دندانپزشکی شرکت می‌کنند. فرآیند توزیع کارت ورود به جلسه و راهنمای آزمون در محل حوزه‌های امتحانی صورت می‌گیرد.

دستیاران سال‌های اول تا چهارم رشته جراحی دهان و فک و صورت و دستیاران سال‌های اول و دوم سایر رشته‌ها موظف به شرکت در این آزمون هستند.